Thor : Love & Thunder : première apparition de Christian Bale dans la nouvelle bande-annonce

Une nouvelle bande-annonce du film Thor : Love & Thunder a été dévoilée aux États-Unis lors d’un match de la NBA, la ligue professionnelle de basketball américaine, avec la première apparition de Christian Bale dans la peau de Gorr, le Massacreur des Dieux.

Chris Hemsworth avait prévenu que ce serait incroyable. Une nouvelle bande-annonce de Thor : Love & Thunder a été diffusée pendant le Game 4 opposant le Heat de Miami aux Celtics de Boston en finale de conférence Est en NBA diffusé sur la chaîne américaine ABC.

Une heure seulement après la mise en ligne, plus de deux millions de spectateurs avaient pu apercevoir les premières images de Christian Bale dans la peau du méchant, Gorr, le Massacreur des Dieux. Ainsi que de nouvelles scènes avec Natalie Portman dans la peau de Mighty Thor. Russell Crowe, qui fait également ses premiers pas chez Marvel, apparaît sous les traits de Zeus dans une scène hilarante. Une nouvelle affiche a été révélée dans la foulée sur les réseaux sociaux de Marvel Studios.

Check out the brand-new poster for Marvel Studios’ #ThorLoveAndThunder and witness it only in theaters July 8. pic.twitter.com/pys1EimqRi

— Marvel Studios (@MarvelStudios) May 24, 2022