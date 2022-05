Procès Johnny Depp/Amber Heard : l’actrice raconte un viol que lui aurait fait subir son ex-mari

L’actrice américaine Amber Heard a raconté à la barre, ce jeudi 5 mai, le viol que lui aurait fait subir Johnny Depp.

Les faits se seraient déroulés un mois après leur mariage, en 2015, peu après son arrivée en Australie, où l'acteur tournait le cinquième opus de la saga «Pirates des Caraïbes». Une dispute aurait éclaté soudainement.

une BOUTEILLE D'ALCOOL DANS LE VAGIN

«Comme on allume la lumière, il a commencé à hurler», a-t-elle dit. Elle a ensuite expliqué que Johnny Depp lui a lancé des bouteilles et des cannettes. Ensuite il l'aurait attrapée par le cou, avant de la menacer de la défigurer avec une bouteille cassée.

«Je suis contre le mur et il me hurle qu'il me hait, que j'ai ruiné sa vie», a-t-elle raconté à l'audience, en larmes. «Il m'a dit ‘Putain, je vais te tuer’», avant de lui enfoncer une bouteille d'alcool dans le vagin.

«Tout ce que je sentais, c'est cette douleur», a-t-elle poursuivi, affirmant être restée immobile car elle ne savait pas «si la bouteille avec laquelle il (l)'avait pénétrée était cassée».

«J'aimais cet homme si fort mais c'était si toxique»

C'est pendant cette scène, dit-elle, que le comédien de 58 ans s'était entaillé un doigt. Il assure que c'est son ex-épouse qui l'a sectionné en lui lançant une bouteille, ce qu'Amber Heard dément.

«J'aimais cet homme si fort mais c'était si toxique, je ne pouvais pas l'empêcher de me frapper», a-t-elle expliqué, interrogée par son avocate sur la raison pour laquelle elle n'avait pas quitté son mari après ces trois jours d'enfer.