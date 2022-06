Charlotte Valandrey : l’actrice aurait subi sa deuxième greffe du cœur

Le magazine Closer annonce que l’actrice Charlotte Valandrey, qui était dans l'attente d'une greffe, aurait subi sa deuxième transplantation du cœur.

L’opération se serait «bien passée». Le magazine Closer fait savoir que l’actrice Charlotte Valandrey a été opérée en milieu de semaine durant huit heures «dans un grand hôpital parisien».

L'actrice était en soins intensifs depuis plusieurs semaines, en attente d'un organe, et avait partagé sa joie mardi dernier avec ses fans en annonçant sur son compte Instagram qu'elle allait enfin pouvoir être opérée : « Mon greffon vient d'arriver, il était temps. C'est merveilleux. Merci pour toutes vos prières. Ils vous ont entendus. Je ne l'oublierai jamais… »

«Sortie du bloc», elle serait actuellement, transplantation cardiaque oblige, au repos complet. L'opération était d'autant plus délicate qu'elle est sous médicaments en raison de son infection au VIH depuis sa jeunesse et qu'il s'agit de sa deuxième transplantation.

«Mon cœur est arrivé en bout de course et j’attends donc celui qui sera mon troisième cœur», avait-elle écrit sur Instagram ce mercredi 8 juin. Placée en soins intensifs, la comédienne appellait ses fans à la soutenir. «J’ai besoin de toutes vos ondes positives. D’amour, de bienveillance, de vos prières Car la Warrior est moins Warrior», avait-elle ajouté, tout en précisant que sa greffe pouvait «arriver à tout moment ».

Séropositive depuis ses 18 ans, l’interprète de Laurence Moiret dans «Demain nous appartient», avait été victime de deux infarctus à l’âge de 34 ans après avoir été fragilisée par son traitement contre le VIH.

Elle avait alors dû subir une première greffe de cœur en août 2003. «Bien plus que le VIH, dont je n’ai jamais directement souffert, la greffe cardiaque a marqué mon corps et bouleversé ma vie», avait-elle confié dans son livre «De cœur inconnu», paru en novembre 2011.

Près de 20 ans après sa première greffe, l'actrice de 53 ans a donc dû faire face à une nouvelle fois à une défaillance cardiaque.

En mars dernier, elle avait confié avoir des difficultés à prendre les nombreux médicaments qu’elle doit prendre au quotidien. «Jusqu’à présent, ça ne me gênait pas. Je les avalais tous d’un coup. Depuis quelque temps, je ne le supporte plus. C’est comme un rejet. Ça ne passe plus. Je dois les avaler en six fois, et encore avec difficulté. Je crois que ça correspond à un ras-le-bol, je n’en peux plus», avait-elle confié.

Un parcours de combattante

Inquiets, ses fans sont nombreux à envoyer des messages de soutien à celle qui a toujours fait preuve d’un mental de guerrière. «En sortant de ma greffe (en 2003, ndlr), je pesais 35 kilos, a-t-elle raconté dans Gala. J'ai divorcé, déménagé, je n'ai plus eu de travail ou de vie sociale, ça faisait beaucoup… J'ai tenu, mais je n'avais pas beaucoup d'estime de moi-même et, à plusieurs occasions, j'ai eu envie de tout arrêter…». Pourtant l'actrice a avec un courage qui force le respect remonté la pente. «L'Amour dans le sang», un livre paru en 2005 dans lequel elle a raconté son combat et sa séropositivité a rencontré un grand succès et a même été adapté en téléfilm.

«J'ai été suivie par des thérapeutes pendant longtemps, expliquait dans Ici Paris celle qui est aussi la maman d'une fille de 22 ans. J'ai testé une kyrielle de thérapies : du shiatsu au reiki, en passant par la méditation en groupe, le chant… Je m'intéresse aussi à la naturopathie et à la médecine chinoise. Le travail que j'ai effectué a porté ses fruits sur le long terme. Depuis trois ans, je ne me sens plus dans la survie, mais dans la vie. Je suis fière d'avoir pu traverser ces épreuves difficiles…».

Celle que les téléspectateurs ont longtemps suivie dans la série «Cordier, Juge et Flic» avait aussi confié son bonheur de retrouver les plateaux grâce à son rôle dans «Demain nous appartient». «Je ne me suis pas accrochée pendant quinze ans pour rien. C’était très difficile mais la lueur de revenir à la télévision, et surtout sur TF1, ne s’est jamais dissipée», avait-elle révélé à Télé-Loisirs en janvier 2019. «Ça a fini par arriver, c’était magique après toutes ces années d’errance. J’ai trouvé une légitimité de comédienne que j’attendais avec impatience.» Après plus de deux années dans la peau de Laurence Moiret, elle avait ensuite annoncé son départ de la série «d’un commun accord avec la production».