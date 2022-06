Star Wars : Taika Waititi confirme vouloir créer une nouvelle saga

En pleine tournée promotionnelle des films «Buzz, l’éclair» et «Thor : Love & Thunder», Taika Waititi ne cesse pourtant d’être questionné sur sa collaboration en cours avec la franchise Star Wars, et sur ce qui attend les fans.

Un nouvel élan. Le réalisateur Taika Waititi est actuellement en pleine promotion des films «Buzz, l’éclair» et «Thor : Love & Thunder», et certains journalistes n’ont pas hésité à profiter de cette tournée médiatique pour l’interroger sur le long métrage Star Wars qu’il lui a été confié. Alors que la patronne de LucasFilm, Kathleen Kennedy, avait évoqué par le passé sa volonté de bâtir une nouvelle saga pour la franchie, il semblerait que Taika Waititi ait été désigné comme l’homme le mieux à même de remplir cette mission. Et le réalisateur parait emballé par le projet.

«Écoutez, pour permettre à l’univers Star Wars de s’étendre, il faut s’aventurer au-delà des frontières. Je ne pense pas être d’une quelconque utilité dans cet univers Star Wars en faisant un film où les gens se diront ‘Oh super, ce sont les plans du Faucon Millennium, ah c’est la grand-mère de Chewbacca’. Ces histoires se suffisent à elles-mêmes, et c’est parfait, mais j’aimerais personnellement apporter quelque chose de nouveau et créer de nouveaux personnages et simplement étendre ce monde, autrement, tout cela reste cantonné dans une toute petite histoire», explique Taika Waititi au site américain Total Film.

Il n’a pas échappé aux fans de Star Wars que la franchise avait fait le choix de se développer à travers ses nombreuses séries diffusées sur Disney+ à l’heure actuelle. Mais selon Kathleen Kennedy, le cinéma n’a pas été oublié pour autant. Et les séries doivent servir de tremplin pour les nouveaux mondes que les fans s’apprêtent à découvrir. «Alors que nous quittons la saga (en référence aux trois trilogies existantes, ndlr), nous avons à disposition ce travail magnifique qui se déroule à la télévision et qui nous transmet tellement d’information sur la direction que nous allons prendre. Nous voulons que cela soit bien clair », a-t-elle insisté, précisant que le jour où un nouveau film Star Wars débarquera sur grand écran, ils veulent s’assurer que cela fera «BANG».