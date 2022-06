Taika Waititi séparé de Rita Ora ? Sa réaction lors d'une interview télévisée sème le doute (VIDEO)

Invité de l’émission britannique «This Morning» sur la chaîne ITV, ce lundi 13 juin, Taika Waititi - qui était accompagné de Chris Evans pour parler de «Buzz, l’éclair» - a stoppé l’interview après une question sur sa relation avec la chanteuse Rita Ora.

De l’eau dans le gaz ? Lors d’une interview réalisée en compagnie de Chris Evans pour parler de la sortie au cinéma du film «Buzz, l’éclair» - Taika Waititi a cessé de répondre aux questions de l’animateur de l’émission «This Morning» sur la chaîne britannique ITV, Phillip Schofield, après que ce dernier ait évoqué sa relation avec Rita Ora, et leur potentiel mariage à venir. Pour rappel, le réalisateur de «Thor : Love & Thunder» serait fiancé avec la chanteuse de 31 ans (voir aux alentours de 10 minutes).

«Nous avons félicité Chris pour son anniversaire… alors Taika, où en sont les cloches du mariage ?», interroge fébrilement Phillip Schofield, comme s’il savait que cette question très personnelle n’allait pas plaire au réalisateur. «Vous pouvez me féliciter, mon anniversaire est au mois d’août. Parlons de mon anniversaire !», enchaîne Taika Waititi, avant de faire mine de ne plus entendre les questions qui lui sont posées, mais ne se séparant jamais de son sourire malgré tout.

Alors que Chris Evans semble hilare tout au long de l’échange, Phillip Schofield comprend que cela n’ira pas plus loin, et termine en évoquant Rita Ora de manière un peu maladroite. «Peu importe, elle est très belle, nous l’aimons beaucoup ici, elle est toujours géniale en tant qu’invitée et félicitations !», tente-t-il alors que l’entretien se termine.

Bien évidemment, la réaction de Taika Waititi n’a pas manqué de faire naître une pluie de rumeurs sur l’état de sa relation avec la chanteuse, avec laquelle il est en couple depuis 2021. Toutefois, de nombreux internautes ont souligné que la question posée au réalisateur sur sa vie sentimentale était probablement déplacée dans le contexte de la promotion d’un film, surtout s’il n’avait pas été prévenu en amont. Et que Taika Waititi a légitimement préféré botter en touche plutôt que satisfaire la curiosité de l'animateur.