Stranger Things, saison 4 : Sadie Sink a découvert «Running up that hill» de Kate Bush grâce à la série

Dans un entretien accordé au site de «Vanity Fair», Sadie Sink, qui incarne le personnage de Max dans la série à succès «Stranger Things», a reconnu n’avoir jamais entendu parler de Kate Bush avant de découvrir le script de la saison 4.

Une belle découverte. Âgée de 20 ans, Sadie Sink a avoué à Vanity Fair qu'elle n'avait aucune idée de qui était Kate Bush avant de découvrir le lien de la chanteuse britannique avec Max, le personnage qu’elle incarne dans «Stranger Things» dont le récit se déroule dans les années 1980.

Dans les premiers épisodes de la saison 4, disponibles sur Netflix, Max parvient à échapper aux griffes du vilain Vecna grâce à la chanson «Running Up That Hill (A Deal with God)» - tube sorti en 1985 sur l’album «Hounds of Love» - qu’elle écoute sur son baladeur-cassette.

«Je ne connaissais pas Kate Bush avant cela, mais après, je me suis immédiatement plongée dans son travail et je suis devenue obsédée, au point de l’écouter tout le temps », explique Sadie Sink à Vanity Fair. «Connaissant le lien émotionnel qu’elle avait avec cette chanson, et à quel point elle était un hymne pour elle, a beaucoup joué là-dedans. Il y a quelque chose de spécial dans l’énergie que dégage cette chanson, le synthé et les paroles, et tout en fait. C’est tellement parfait. Ils ne pouvaient pas choisir une meilleure chanson», poursuit la comédienne.

Sadie Sink avoue également avoir passé une journée entière à écouter «Running Up That Hill (A Deal with God)» afin d'imiter son personnage dans la série, craignant de se lasser, «mais ça n'a pas été le cas, ce qui est une bonne chose», précise-t-elle.

Pour Kate Bush, la surprise de voir son tube s’installer tout en haut des titres les plus écoutés de la plupart des plate-formes d’écoute en streaming (Spotify, ITunes, …) et devenir tendance sur les réseaux sociaux a été totale. Sur son site personnel, la chanteuse a salué les frères Duffer pour leur travail, les remerciant d’avoir utilisé sa chanson d’une manière aussi positive. «Je dois avouer que je suis très touchée par tout ce qui arrive», a-t-elle écrit.