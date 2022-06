Prince William : le prince Charles dévoile des photos inédites à l'occasion du 40e anniversaire de son fils

Le prince William fête, ce mardi 21 juin, son 40e anniversaire. L’occasion pour son père de publier une série de photographies les montrant tous les deux à travers les années, de sa naissance en 1982 à aujourd’hui.

Beaucoup d’émotion. Le prince Charles a profité de l’anniversaire de son fils, William, qui fêtait ses 40 ans ce mardi 21 juin, pour publier une série de cinq photographies les montrant ensemble à travers les années, de la naissance de son garçon en 1982 à aujourd’hui. Le père et le fils y apparaissent plein de complicité, lié par un amour réciproque sans faille.

La veille de son anniversaire, le prince William avait également rendu hommage à sa mère, Diana Spencer, dans un entretien accordé au journal britannique The Big Issue, et à ses engagements auprès des plus populations les plus vulnérables.

«Je me considère extrêmement chanceux d’avoir un rôle qui me permet de rencontrer des gens de tous les horizons et de comprendre leurs histoires. C’est un privilège que beaucoup d’entre nous ne peuvent pas toujours se permettre. J'avais onze ans quand j'ai visité un refuge pour sans-abri avec ma mère, qui, avec son style inimitable, était déterminée à mettre en lumière ce problème», explique-t-il.