Prince William : une première pièce à son effigie pour ses 40 ans

Le Prince William célèbre son 40ème anniversaire ce 21 juin. Un anniversaire marquant qui lui vaut d’apparaître pour la première fois seul sur une pièce de monnaie.

Une grande première. Alors que le duc de Cambridge vient de passer le cap de la quarantaine, une pièce à son effigie a vu le jour, ont rapporté plusieurs médias britanniques. De manière inédite, le fils aîné de Charles figure seul sur cette pièce dont le graphisme a été dévoilé le 23 mai dernier, par la monnaie royale.

D’une valeur de 5 livres, soit 5,8 euros, elle représente le prince William, deuxième dans l’ordre de succession, de profil. De trois quarts, l’époux de Kate Middleton regarde vers le haut à droite. De part et d’autre de son visage, se trouve le chiffre 40, et la lettre «W», son monogramme royal.

Prince William will appear on £5 coin to mark his 40th birthday https://t.co/Y05uvLa58p #topicspeopleprincewilliam #topicspeopleduchessofcambridge

— Berkley Bear (@BerkleyBearNews) May 22, 2022