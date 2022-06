Vikings : le créateur de la série veut développer une suite

Un peu plus d’un an après la diffusion de la sixième et dernière saison de «Vikings», le créateur de la série, Michael Hirst, a laissé entendre qu’il pourrait prochainement développer un nouveau projet centré sur certains personnages.

Très intriguant. Dans un entretien avec nos confrères du site Première, Michael Hirst a laissé entendre qu’il songeait sérieusement à redonner vie à certains personnages de la série «Vikings», dont il est le créateur. La fiction, qui s’est arrêtée l’an dernier après la diffusion de l’ultime saison 6, compte des millions de fans à travers le monde. Et cette annonce semble presque inespérée.

«Ragnar et ses fils me manquent. Ce sont comme des amis. J'ai vécu avec eux pendant si longtemps... Chaque matin, quand j'entrais dans mon bureau, c'est un peu comme si j'allais découvrir ce qu'ils étaient en train de faire... Alors il est possible qu'on se retrouve prochainement... Je dis ça comme ça... Mais c'est possible ! J'envisage actuellement un projet avec certains des personnages (de Vikings) qui seraient de retour», révèle le scénariste de 69 ans.

Michael Hirst a également précisé que cette suite ne serait pas destinée à être diffusée sur Netflix, qui vient de lancer le spin-off «Vikings : Valhalla», dont l’histoire se déroule un siècle après les événements dépeints dans la série originale. «On en est vraiment aux prémices du projet, donc je ne peux pas tellement en dire plus... Mais je sais à quel point les gens adorent ces personnages et aimeraient les revoir», souligne le scénariste quand on lui demande si cette nouvelle fiction se situerait chronologiquement entre les deux séries. Il va donc falloir patienter encore un peu avant d’en savoir plus sur ce projet particulièrement enthousiasmant.