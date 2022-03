La série «Vikings : Valhalla» déjà prolongée pour deux saisons supplémentaires

Les Vikings continuent leur conquête du petit écran. Netflix vient de confirmer le renouvellement de «Vikings : Valhalla» pour deux saisons supplémentaires, quelques jours seulement après le lancement du premier chapitre.

Lancée le 25 février dernier, la série aurait déjà cumulé environ 194 millions d’heures de visionnage à travers le monde selon la plate-forme de streaming. Les saisons 2 et 3 compteront, comme la première, un total de 8 épisodes.





VIKINGS : VALHALLA



SAISON 2 ET 3



PROCHAINEMENT



— Netflix France (@NetflixFR) March 9, 2022

Selon le site américain EW.com, le créateur de la série Jeb Stuart avait déjà révélé travailler sur le développement de la troisième saison avant même que la série ne soit lancée sur Netflix. La production de la saison 2 est déjà terminée, et sa diffusion sera programmée dans le courant de l’année 2023. Le tournage de la saison 3 est prévue pour débuter au printemps.

Netflix avait commandé 24 épisodes pour le spin-off de Vikings, et on comprend désormais qu’ils étaient programmés pour être répartis sur trois saisons. La nouvelle série plante son décor 100 ans après les événements de l’originale. Les téléspectateurs vont une nouvelle fois vivre au rythme des conquêtes et des luttes internes de ce peuple scandinave, et de personnages historiques tels que Leif Erikson, mais aussi Freydis Eriksdotter et Harald Harada.