Finale de Koh-Lanta : quatre poteaux, trois finalistes et deux gagnants, la nouvelle équation a fortement déplu

Diffusée ce mardi 21 juin, la finale de «Koh-Lanta, le totem maudit» a chamboulé les habitudes des téléspectateurs. D’abord avec une épreuve des poteaux pour la première fois disputée à quatre puis l’envoi de trois aventuriers face au jury final, enfin la victoire de non pas un, mais deux candidats. Des changements qui n’ont pas du tout séduit les internautes...

Des grandes premières, qui font flop. Quatre candidats au lieu de trois étaient qualifiés, ce mardi 21 juin, pour la mythique épreuve des poteaux de «Koh-Lanta, le totem maudit». Après une victoire de Géraldine sur Bastien, Jean-Charles, et François, la candidate a choisi d’emmener ce dernier face au jury final.

Alors que la configuration du jeu reprenait une allure plus traditionnelle, Denis Brogniart a annoncé un nouveau changement de règle pour le moins inattendu : François était, lui aussi, autorisé à choisir un candidat. Le choix du pompier s’est alors porté sur Bastien. Et voilà que pour la première fois, ce n'était pas deux mais trois candidats qui pouvaient, à l’issue des poteaux, espérer encore l’emporter.

Et les téléspectateurs n’étaient pas encore au bout de leur surprise, car le dépouillement des votes a finalement donné trois voix pour Géraldine et quatre voix chacun pour François et Bastien. Les deux aventuriers élus ont donc été tous les deux déclarés gagnants ex aequo. De quoi faire mentir Denis Brogniart et son «à la fin il n’en restera qu’un» donc, mais aussi (beaucoup) râler les fans du jeu.

«Complètement ridicule», «C’est quoi cette fin éclatée ?», «on se fout de notre gueule»… Les critiques ont fusé en masse sur les réseaux sociaux.

2 vainqueurs dans #KohLanta ?? Complètement ridicule … — Abdellah Salmi 1435 (@asalmi31) June 21, 2022

C’est quoi cette fin éclatée la ? #KohLanta — Le Michot (@francoismichot) June 21, 2022

Juste avant pas de gagnant et la 2 … on se fout de notre gueule quand on nous dit 1 seul gagnant #KohLanta — pseudo pourri (@HugoJosse7) June 21, 2022

Alors l’année dernière y’avait aucun gagnant et cette année y’en a 2 ils ont voulu compenser ou quoi ptdrr #KohLantaLeTotemMaudit #KohLanta pic.twitter.com/2Q6PBTcUkI — Fushi (@Fushinso_) June 21, 2022

@KohLantaTF1



Tf1



Saloperie de nouvelle règle



A quoi ça sert de performer sur les poteaux



Se faire chier 2 heures pour se faire sortir comme une Merde



C est plus que scandaleux — Rouleau David (@RouleauDavid3) June 22, 2022

Mais quelle finale de merde, on s’est déjà tapé une saison des plus chiante pour voir ça ! A croire que @TF1 fait tout pour perdre son public ! Arrêtez de changer les règles comme ça vous arrange ! Ça ne plait pas au public @DenisBrogniart @ALJ — Romuald92 (@romydu92) June 22, 2022

Je suis désolée mais vu la final c'est nul à chier. Des changements qui n'ont pas lieu d'être, y'a des failles dans leur système cette année #KohLanta — 11:11 (@whoiskelly29) June 22, 2022

La prochaine édition de «Koh-Lanta», qui se tiendra en 2023, rectifiera-t-elle le tir ? «Les aventuriers n'imaginent même pas ce qui les attend», a annoncé Denis Brogniart. Le public non plus.