The Boys : tout savoir sur Herogasm, l’épisode fou de la saison 3

C’est ce vendredi 24 juin que les fans de «The Boys» vont enfin poser les yeux sur l’épisode «Herogasm», que le showrunner Eric Kripke qualifie de chose la plus dingue qu’il ait tourné de toute sa carrière.

L’attente est colossale. Baptisé «Herogasm», adapté d’un passage précis du comics de Garth Ennis, l’épisode 6 de «The Boys» est annoncé depuis des mois comme étant un moment qui fera date dans l’histoire des séries télévisées, en raison de son contenu alliant scènes de sexe torrides et consommation de drogues à tout-va. Un teaser a d’ailleurs été spécialement conçu en amont de sa diffusion.

This is the only footage legal would approve to show ya ahead of time. #Herogasm pic.twitter.com/20A4BQW4BH — THE BOYS (@TheBoysTV) June 21, 2022

En juin dernier, le showrunner Eric Kripke avait expliqué sur Twitter n’avoir jamais rien fait de plus dingue de toute sa carrière. «Um. Alors. Je viens de voir les rushes qui sont, de loin, les rushes les plus dingues que j’ai vu de ma carrière. Et peut-être de la carrière de n’importe qui», écrivait-il, avec le hashtag #VousNêtesPasPrêts, et une photo tirée du comics.

De quoi parle «Herogasm» dans le comics ?

Dans le comics de Garth Ennis, Herogasm est le nom d’une réunion annuelle à laquelle participe tous les super-héros de la société Vought. S’ils annoncent au monde entier être contraints de partir dans les confins de la galaxie afin d’anéantir une menace alien, ils se retrouvent en réalité à participer à une gigantesque orgie sur une île privée le temps d’un week-end.

Des esclaves sexuels payés 100.000 dollars sont à leur disposition, ainsi qu’un large choix de drogues, afin que les super-héros puissent s’amuser à l’abri des regards. Pour Eric Kripke, il n’a pas été évident d’adapter ce moment très particulier du comics sans tomber dans la pornographie pure et simple. Des scènes, notamment celle où Homelander et Soldier Boy partagent le même lit, ont été supprimées, mais toujours avec l’objectif de garder le côté irrévérencieux et sans limite du comics.

«Comment est-il possible d’être autour d’autant de nudité explicite sur un plateau de tournage bouillant, dégoulinant, collant… Comment tout le monde a survécu à cela, je l’ignore», s’est récemment amusé Eric Kripke. «Les membres de l’équipe de tournage semblaient sortir d’une expérience traumatisante et horrible nécessitant un soutien psychologique ou une réunion de groupe afin de pouvoir continuer après cet épisode. Je pense que c’était la même chose pour nous tous», a confessé avec humour Jensen Ackles, qui incarne Soldier Boy dans la saison 3.

À quoi s’attendre dans l’épisode 6 ?

Eric Kripke a peut-être été contraint de faire des choix afin d’adapter Herogasm pour la télévision, mais il promet aux fans du comics qu’ils retrouveront toute l’intensité de l’expérience sur le petit écran. «Nous allons nous assurer de prendre la bonne direction et d’être scandaleux, mais sans tomber dans l’exploitation. Il y aura de l’auto-censure. Mais ce que je peux dire à n’importe quel fan du comics et d’Herogasm, c’est qu’ils vont vivre l’expérience dans son intégralité. Il n’y a aucun doute là-dessus», confiait-il au site The Wrap en juillet 2021.

Pour Jack Quaid, qui incarne le personnage d’Hughie, les fans vont découvrir des éléments inattendus. «Nous sommes restés fidèles au comics de mon point de vue. Je ne peux pas faire de révélations, mais la joie d’Herogasm tient justement dans le fait de découvrir l’épisode par soi-même, et de voir comment cela se déroule. Cela prend une direction que beaucoup ne soupçonne même pas», précise-t-il.

«Cela va certainement vous choquer, cela va certainement vous exciter, cela va probablement vous déranger, et vous ne pourrez jamais l’oublier», lance Erin Moriarty, l’interprète de Starlight. Anthony Starr, qui joue Homelander, a avoué qu’il ne souhaitait même pas regarder l’épisode en raison des nombreuses scènes dénudées dans lesquelles il apparaît. «Je sais que les fans du comics sont impatients de découvrir cet épisode en particulier. Je suis une personne pudique, donc je vais regarder cet épisode en accéléré», dit-il.