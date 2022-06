Fort Boyard : les nouveaux tigres sous le feu des critiques

Les célèbres tigres de Félindra, mythiques gardiens de la salle du trésor de Fort Boyard, seront remplacés dans la prochaine édition du jeu, qui démarre ce 2 juillet, par des avatars, des félins en images de synthèse dont les graphismes suscitent déjà beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux.

Les nouveaux tigres ne font pas l’unanimité. Les premières images des félins en 3D appelés à remplacer les fameux tigres de Fort Boyard dans la salle du trésor sont la cible de nombreuses moqueries.

Kashmir et Tosca, les deux derniers tigres de l'émission encore présents l'an passé, n'apparaîtront en effet plus dans le programme, mais leur doubles de synthèse continueront d'être les effigies du jeu culte de France 2.

«Au début on a pensé à mettre des images d’archives des tigres mais on s’est dit que ce serait bizarre pour le public, puisqu’il savait que les animaux n’étaient plus là», a expliqué Guillaume Ramain, producteur artistique de l'émission, au HuffPost. «On a finalement opté pour des statues de tigres dans la salle du trésor et on a décidé de les animer pour leur donner vie à la manière des gargouilles dans Le Bossu de Notre-Dame ou des créatures dans Les Animaux Fantastiques».

«Encore plus moche en vidéo», s’est exclamé un internaute en découvrant la version animée des nouveaux tigres du Fort.

C'est encore plus moche en vidéo... Sérieux, en 1995, les animations de Toy Story étaient 1000 fois mieux faites, arrêtez vos bobards !#FortBoyard #fortboyard #3D #3Danimation pic.twitter.com/BNdF1MKyQw — French Manga (@frenchmanga_ytb) June 24, 2022

«Quatre mois de travail pour ça», s'est moqué un autre.

Je commente pas trop ce qui se passe à la télé en général vu que je la regarde pas mais... ça a sérieusement demandé 4 mois de travail CA ?! Même la statue de tigre a l'air outrée de voir ce qu'on a fait à son espèce, ça dépasse tous les niveaux de maltraitance là !#FortBoyard pic.twitter.com/EKN6kk5Qfn — BakuChanneru (@BakuChanneru) June 25, 2022

«Autant mettre des chatons», a-t-il aussi été suggéré à la production de l’émission.

A la découverte des nouveaux venus, c’est en fait un déluge de blagues qui s’est abattu sur Twitter.

Arrêter d'utiliser des animaux en captivité est une super idée. Mais les nouveaux tigres en 3D de "Fort Boyard" me rappellent quand même les heures les plus sombres de "Turok"https://t.co/zDtatKSfeZ pic.twitter.com/yOB2i4tWop — Olivier Clairouin (@OClairouin) June 24, 2022

Pourtant il va falloir que les téléspectateurs s'y habituent. «Les tigres interagiront avec les candidats durant l’émission, parfois ce sera drôle ou inquiétant. Par exemple ils se lécheront les babines lorsque les candidats passeront devant eux en courant», a continué d’expliquer au HuffPost Guillaume Ramain.

La décision de ne plus exploiter de tigre réel dans l’émission remonte à 2020. La productrice Alexia Laroche-Joubert avait d’abord fait savoir que ceux qui apparaissaient à l’époque à l’écran ne seraient pas remplacés après un certain âge. «Kali, âgé de 15 ans, a pris sa retraite, et nous avons décidé de ne pas le remplacer. C’est exactement ce que prévoit aussi de faire l'Etat avec les delphinariums», avait annoncé au Parisien la productrice, qui avait pris cette décision avant les déclarations de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, sur la fin progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants.

A noter que Monique Angeon, l'interprète de Félindra, n'aura donc plus de tigres à dompter, mais qu'elle continuera tout de même de tourner la tête de tigre pour faire tomber les boyards en fin de jeu.