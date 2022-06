Les 10 plats préférés, le classement des Français (C8) : les images de Yannick Alléno au côté de son fils Antoine ont bouleversé les téléspectateurs

Décédé prématurément dans des conditions tragiques au mois de mai dernier, Antoine Alléno avait tourné au côté de son père, le chef étoilé Yannick Alléno, pour les besoins d'une émission de télévision qui a été diffusée ce mardi 28 juin sur C8 et qui a énormément ému les téléspectateurs.

Un hommage souhaité par la famille. La nouvelle émission culinaire lancée ce mardi 28 juin sur C8 intitulée «Les 10 plats préférés, le classement des Français» avec Yannick Alléno a réservé des séquences bouleversantes du chef, filmé auprès de son regretté fils Antoine, emporté par un accident à l’âge de 24 ans peu après le tournage.

Au début de l'émission, la chaîne a d’abord rendu un bref hommage au jeune homme. «Cette émission est dédiée à Antoine Alléno. Elle est diffusée en accord avec la famille», était-il sobrement indiqué en légende d'une photo du disparu.

Puis durant l’émission père et fils sont apparus à l’écran pour s’affronter dans un défi autour des fourneaux. «Je pense que je vais te faire affronter le pire adversaire qui soit pour toi, ton fils», a annoncé au chef étoilé la co-présentatrice de l’émission, la spécialiste gastronomie Raphaële Marchal. Yannick et Antoine devaient revisiter la raclette en version gastronomique ou en version street-food, et les deux n’avaient pas boudé leur plaisir et leur fierté mutuelle de se prêter ensemble au jeu.

Dans les colonnes du magazine Télé Star, Raphaële Marchal a expliqué que le chef avait lui-même souhaité que cette séquence soit conservée au montage. «Yannick a voulu la garder, en hommage à son fils. L'idée était de le connaître par le regard que ses proches posent sur lui. Il a certes l'image du chef triplement étoilé, mais avec ce programme, on découvre l'homme qu'il est », a-t-elle expliqué.

« Ce soir sur @c8lachaine ! Ce moment était vraiment bien c’est la photo de notre famille ! Je t’aime mon fils. Tu nous manques ici! Tu vas gagner d’autres combats je te le promets! », a d'ailleurs posté Yannick Alléno sur Instagram ce mardi 28 juin.





Les téléspectateurs ont eux aussi manifesté leur profonde émotion sur les réseaux sociaux.

Antoine Alléno, 24 ans, est décédé le dimanche 8 mai, après avoir été heurté à un feu rouge dans le VIIe arrondissement de la capitale par un chauffard qui venait de «voler un véhicule de luxe», avait confié une source policière à l’AFP.

Le jeune homme, qui était à la tête du restaurant «Burger Père et Fils», lancé l'année dernière avec son père, est mort sur place. Une passagère qui se trouvait sur le scooter et un chauffeur VTC avaient également été percutés, avait précisé la même source. Souffrant de «multiples contusions», ils avaient été transportés à l'hôpital, leur pronostic vital n'étant pas engagé.

Le chauffard avait «pris la fuite à pied» mais avait été «rapidement interpellé par un policier hors service» de la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), selon la même source.

«Prometteur et talentueux, Antoine Alléno appartenait à cette nouvelle génération de cuisiniers, déterminée à révolutionner le paysage gastronomique français », avait déclaré sa famille dans un communiqué, faisant part de son «chagrin». Quelques jours plus tard seulement Yannick Alléno avait annoncé la création d’une association au nom de son fils afin de soutenir les victimes d’individus multirécidivistes. «Je viens, moi, de comprendre ce matin seulement le manque qui va me hanter toute ma vie. Alors, son énergie logée au plus profond de mon corps servira, à travers l’association Antoine Alléno à soutenir les victimes de multirécidivistes», avait-il écrit le 14 mai sur Instagram.