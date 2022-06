Succession : la saison 4 pourrait être diffusée plus tôt que prévu (SPOILERS)

Le tournage de la saison 4 vient officiellement de débuter cette semaine, ce qui laisse espérer aux fans la possibilité de découvrir la suite des aventures de la famille Roy dans quelques mois seulement, c’est-à-dire fin 2022, ou début 2023.

Pas d’attente interminable. En raison d’une production fortement ralentie par la crise sanitaire mondiale, la saison 3 de «Succession» s’était fait attendre pendant deux ans avant de dévoiler ses 10 épisodes à partir d’octobre 2021, et son final absolument magistral durant lequel les enfants de Logan Roy découvraient avec effroi que leur père avait réussi à organiser la vente de son empire médiatique en les privant de tout recours (alors qu’ils pensaient pouvoir exclure leur père par la force de leur union). Le tout avec l’aide secrète de Tom, le mari de la fille de Logan Roy, Shiv.

C’est sur Twitter que le compte officiel de la série a partagé la première photo de tournage de la saison 4 avec un clap de cinéma sur lequel figure le nom de Mark Mylod, un des réalisateurs historiques de la série.

Production on Succession Season 4 has begun. pic.twitter.com/9sQAncXra0 — Succession (@succession) June 27, 2022

À quoi s’attendre dans la saison 4 ?

Selon les premières informations à propos de la saison 4, il semblerait qu’une guerre familiale sans précédent se prépare au sein du clan Roy, alors que la vente de la totalité de l’entreprise au génie des nouvelles technologies, Lukas Matsson – incarné par Alexander Skarsgard – s’organise en toile de fond.

«Dans les 10 épisodes de la saison 4, la vente de l’empire médiatique Waystar Royco au visionnaire du monde de la Tech Luka Matsson se précise. La perspective de cette vente colossale provoque une crise existentielle et une profonde division au sein de la famille Roy, alors que chacun tente d’anticiper l’impact de celle-ci sur leur vie une fois qu’elle sera effective. Une lutte pour le pouvoir est lancée au moment où la famille voit son pouvoir d’influence culturelle et politique sérieusement menacée», peut-on lire dans la description officielle de ce quatrième chapitre.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Aucune date officielle n’a été dévoilée pour le moment. Habituellement, il faut prévoir six semaines de production à partir du lancement du tournage, ce qui pourrait permettre d’envisager le lancement de la diffusion sur la chaîne américaine HBO à la toute fin de l’année 2022 si on est optimiste. Ou au début de l’année 2023.

Pour le moment, la totalité du casting est de retour, à savoir Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Matthew MacFadyen, Nicholas Braun, Kieran Culkin, Alan Ruck et J. Smith-Cameron. De même que ceux qui incarnent les seconds rôles, Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Scott Nicholson, Zoë Winters et Jeannie Berli. La présence d’Alexander Skarsgard dans la saison 4 n’a pas encore été confirmée, mais son personnage sera central dans l’intrigue, et il semble impossible de ne pas le voir revenir à l’écran.