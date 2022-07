Stranger Things : Canal+ recrée l’Upside Down sur myCANAL pour les deux derniers épisodes de la saison 4

En association avec Netflix, disponible dans son offre Ciné Séries depuis 2019, CANAL+ fait évoluer ses abonnés dans l’Upside Down sur l’application myCANAL, à l’occasion de la mise en ligne des deux derniers épisodes de la saison 4 de «Stranger Things».

Deux mondes se rencontrent. Sur la base d’une création signée par l’agence BETC, Canal+ et Netflix s’associent pour plonger les abonnés dans l’Upside Down, le monde maléfique dans lequel les héros de la série à succès «Stranger Things» doivent lutter pour leur survie. Une opération qui se déroule alors que les deux derniers épisodes de la saison 4 viennent d’être mis en ligne par la plate-forme de streaming américaine.

© capture myCANAL / BETC

Cette association donne également lieu à des échanges – parfois lunaire – sur les réseaux sociaux entre l’Upside Down de Netflix et le «métavers» du Flambeau (MAAAAARRRRC !!!!!!!) de Canal+.

De quoi célébrer comme il se doit la mise en ligne de ces deux derniers épisodes, qui ne sont rien de moins que deux films, l’ultime épisode affichant une durée de près de 2h30 afin de clôturer un quatrième chapitre dans lequel Eleven et ses amis doivent affronter le terrifiant Vecna.

Un affrontement qui promet d’en mettre plein les yeux des téléspectateurs, selon les créateurs de la série. «Il y a une heure d’action dans le dernier épisode où cela ne s’arrête jamais. C’est la chose la plus compliquée que nous ayons jamais fait. Ce n’est qu’horreur et tension, avec une durée digne d’un long métrage. Et là – bah, tout va partir en enfer», ont récemment prévenu les frères Duffer.