Stranger Things : les meilleures théories avant la fin de la saison 4

La pause imposée entre les premiers épisodes de la saisons 4 de Stranger Things et ses deux derniers, qui seront dévoilés ce 1er juillet, a laissé le temps aux fans de l'univers foisonnant des frères Duffer d'établir des dizaines de théories parfois plausibles, parfois plus farfelues. Voici les plus dignes d'intérêt. Attention spoilers !

La psy du lycée bosse pour Vecna

Sous des apparences de personne bien intentionnée, Mme Kelly, la psy/conseillère d’orientation du lycée pourrait ne pas être une personne de confiance. Des internautes avancent l’idée qu’elle serait une hôte du grand méchant Vecna, ils en veulent pour preuve que trois des victimes de ce dernier étaient des adolescents qu’elle a conseillés. Tous les trois lui avaient signalé les mêmes symptômes. Elle demande à Max si elle a toujours des maux de tête et des cauchemars, mais ne lui donne pas de conseils sur la façon d’y faire face. Une autre preuve du lien de la psychologue avec Vecna, le mal-être de Chrissy, qui semble s'aggraver directement après sa séance avec elle. La jeune fille sort de son bureau visiblement affligée avant d'être tourmentée par la malédiction de Vecna. Ensuite, lorsque Max se rend chez elle, on peut voir un gros plan d'une horloge qui tourne. Le tic-tac reste en arrière-plan pendant tout le temps que les deux parlent, et le tic-tac ne s'arrête que lorsque Max s’en va. Mme Kelly porte également un collier avec une horloge dessus, ce qui est un symbole directement lié à Vecna. Certains pensent que Mme Kelly est possédée par Vecna qui l'utilise comme hôte humain, comme le Flagelleur Mental l'avait fait pour Will. Il se pourrait pour d'autres que Mme Kelly travaille volontairement avec Vecna ; elle aurait pu être une employée du laboratoire d'Hawkins qui le connaissait, peut-être la seule à lui montrer de la gentillesse. Mme Kelly pourrait ne pas être réelle du tout, peut-être simplement une conspiration de Vecna pour l’aider à semer la terreur via les ados les plus torturés du lycée. Le bracelet que Mme Kelly porte en permanence sur son poignet gauche pourrait être destiné à couvrir le tatouage 001 imaginent certains fans.

So she has a clock necklace and every person she talked was attacked by Vecna... #StrangerThings4 pic.twitter.com/cPApqhADJY — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) June 13, 2022

Eddie Munson est N°10

La scène d'ouverture de la saison 4 de Stranger Things a révélé le destin tragique des «frères et sœurs» d'11 au Hawkins Lab, mais une énorme théorie des fans suggère que l'un des enfants a en fait survécu, sa véritable identité n'étant autre qu'Eddie Munson.

Si ce personnage de leader gentiment déjanté du Hellfire Club, auquel sont inscrits Mike, Dustin et Lucas, est inspiré d’une histoire criminelle datant des années 1980 qui avait vu le jeu Donjons & Dragons être assimilé à un culte satanique (Munson est accusé du meurtre de la victime de Vecna, Chrissy Cunningham), il pourrait aussi servir encore l’intrigue et de manière grandiose.



Stranger Things étant coutumier du fait de faire croire au décès de certains de ses personnages avant de les faire réapparaître (Hopper a miraculeusement survécu à la fin de la saison 3 pour n’en citer qu’un) N°10 pourrait avoir survécu au massacre du labo de Hawkins de 1979. 10 a été vu dans la scène d'ouverture de la saison 4 lors d'une séance d'entraînement individuelle avec le Dr Brenner, au cours de laquelle il a été chargé d'utiliser ses pouvoirs psioniques pour voir ce que ses «frères et sœurs» faisaient dans une autre pièce. C'est au cours de cette session qu'il a vu les autres enfants être assassinés par N°1 / Henry Creel.

Quand Eddie vend de la drogue à Chrissy dans la première partie de la saison 4 de Stranger Things, Eddie Munson mentionne qu'il a eu une coupe de cheveux courte au collège, ce qui contraste considérablement avec ses longs cheveux de rocker en 1986. Puisque 10, crâne rasé comme les autres enfants du Labo, avait l'air d'avoir environ 12 ans dans le flashback de 1979, l’âge pourrait correspondre à celui suggéré d'Eddie.

We don’t see a clip 010 died when 001 brutally attack the lab, the fact that he is in the other room with ‘papa’ and Eddie also said “my hair was buzzed” and makes this theory more reasonable that Eddie is 010 #StrangerThings pic.twitter.com/rrp2GLUFPi — agusartaaa (@agusartaaa1) June 1, 2022

Steve va sauver Nancy

A la fin de la première partie de la saison 4, Nancy est coincée sous le contrôle de Vecna, le gang va devoir passer à l'action et probablement trouver sa chanson préférée (depuis que le tube de Kate Bush a sauvé Max, on sait que la musique peut sauver une personne de l’emprise de Vecna)… Et les Twittos ont une idée (un souhait peut-être), que Steve lui joue la chanson qu’il avait chantée dans son garage en saison 1, cela serait l’occasion idéale pour lui de lui dire qu’il est encore amoureux d’elle.

I'm really buying into the theory that he's playing Nancy's favorite song in this scene #strangerthingsseason4 pic.twitter.com/uurL2qkZg4 — joao (@murdcbl) May 29, 2022

Vecna était déjà là en saison 1

L’arrivée du grand méchant à l’écran est toujours précédée d’un bruit d’horloge. Or un son (légèrement) semblable retentit à plusieurs reprises dès la première saison de la série, lorsque Will Byers tombe de vélo dans l’épisode 1, lorsque Hopper découvre le Monde à l’Envers dans l’épisode 4. Idem dans l’épisode 2 de la saison 3, lorsque Billy est attiré vers le Monde à l’envers et s’apprête à faire face à un double de lui-même. Hasard ou coïncidence ?

you can't stop this now. the story continues july 1st with Stranger Things 4 vol. 2. pic.twitter.com/YfXYuViRfR — Stranger Things (@Stranger_Things) June 9, 2022

Qui de l’œuf ou de la poule entre le Flagelleur Mental et Vecna ?

Le Flagelleur Mental aurait choisi Henry Creel pour devenir Vecna alors qu’il n’était encore qu’un enfant à cause de sa passion pour les araignées (le Flagelleur a une forme queque peu semblable à celle d'une araignée), à moins que ce ne soit l’inverse, et que Le monde à l’Envers ne soit la création d’Henry Creel qui aurait créé un Flagelleur à l’image de l’araignée, son animal fétiche.



A-t-il raison, Dustin (Gaten Matarazzo) estime quant à lui au cours de la saison 4 que Vecna est une sorte de bras droit du Flagelleur Mental. Ce dernier sera en tout cas forcément de retour à la fin de la saison 4. Sur un poster publié par Netflix, Will (Noah Schnapp) met sa main sur sa nuque, et la dernière fois que c’est arrivé, le Flagelleur était de retour...

LE DEMOGORGON DÉTENU PAR LES RUSSES EST Le MÊME QUE CELUI DE LA SAISON 1

Eleven n’aurait pas tué le Demogorgon de la saison 1, mais seulement renvoyé dans le Monde à L’Envers (de la même manière qu’elle avait envoyé 001/Vecna en ouvrant le premier portail vers le Monde à l’Envers en 1979). Il aurait ensuite été capturé par les Russes.

ERICA TUERA VECNA

Dans la première saison, quand les garçons jouaient à D&D, Will a dit que le Demogorgon l’avait eu, et puis cela s’était produit. Alors quand Erica a battu Vecna lors de leur campagne D&D dans la saison quatre, peut-être cela annonçait-il qu'elle en viendrait bientôt réellement à bout.



Dans la bande-annonce de la deuxième partie, il semble qu’Erica soit dans le Monde à l’Envers, alors qu’elle porte le coup de grâce ou pas, elle devrait jouer un rôle important.

Will byers est le flagelleur mental

Alors que certains avancent que Vecna a délibérément laissé Will être sauvé pour qu’il emporte avec lui un morceau du Flagelleur Mental dans son esprit, d’autres sont persuadés que Will est lui-même le Flagelleur. Les fans qui accréditent cette théorie en veulent pour preuve que Will a pu voir l’alphabet tracé par Joyce sur le mur dans la saison 1 alors que l’on sait maintenant que les objets ne peuvent pas apparaître entre «la réalité» et le Monde à l’Envers, seule la lumière le peut. Le Monde à l’Envers semble tout bonnement pour certains avoir été créé à partir de l’imagination de Will, qui a passé des années à jouer à D&D.

La peinture de Will

Lorsque nous voyons Will pour la première fois dans la saison 4, Eleven écrit une lettre à Mike pour l'informer de leur nouvelle vie en Californie. Elle révèle que Will peint beaucoup mais ne lui montre pas sur quoi il travaille – suggérant que c'était peut-être pour quelqu'un qu'il aime.

La série continue ensuite de jouer la carte du mystère de la peinture de Will, lorsqu'il l'emmène avec lui à l'aéroport pour récupérer Mike et s'assure de l'attraper en fuyant la maison pendant la fusillade. Il est clair que la peinture a une importance à ses yeux, alors qu'a-t-il peint exactement ?

Au cours des saisons précédentes, les dessins de Will ont contenu des indices majeurs sur des événements clés comme une carte des tunnels souterrains de Hawkins. Il semble donc probable que ce que Will a peint pourrait contenir un indice pour arrêter Vecna et aider à sauver la situation. A moins que ce ne soit une peinture destinée à son amoureux, car oui, Will préfèrerait les garçons (et peut-être Mike en particulier).