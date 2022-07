Ted : Seth MacFarlane assure que la série sera aussi irrévérencieuse que les films

Seth MacFarlane a donné des nouvelles de l’adaptation en série télévisée du film «Ted» destinée à une diffusion sur la plate-forme de streaming américaine Peacock.

Le projet avance. Dans une interview au site américain Collider, Seth MacFarlane a confirmé que le projet d’adaptation du film «Ted» en série télévisée se portait à merveille. Il en a également profité pour rassurer les fans sur le fait que l’ours en peluche n’allait rien perdre de son attitude irrévérencieuse dans cette fiction qui comptera 10 épisodes dans sa saison 1.

«Tout se passe à merveille. Vous savez, c’est du jamais vu à la télévision d’avoir un personnage principal entièrement généré par ordinateur. On est habitué à cela au cinéma, mais on ne pense pas au fait que cela n’a quasiment jamais été fait sur le petit écran. (…) Ce sera un prequel qui se déroulera en 1993 et qui rendra hommage à cette décennie, les années 1990, et suivra l’adolescence de Ted et de John», explique Seth MacFarlane.

«Je pense que ceux qui ont aimé les films et leur tonalité seront ravis de ce que nous allons faire avec la série. Nous maintenons ce qui a fonctionné. Et en même temps, nous explorons de nouvelles voies, autour du passé de Ted et John, qui n’ont pas été explorées dans les films», poursuit-il.

Pour le moment, aucune information n’a été communiquée sur la date de diffusion de la série qui est attendue sur la plate-forme de streaming Peacock aux Etats-Unis. En France, aucune chaîne et/ou plate-forme ne s’est manifestée concernant sa diffusion.