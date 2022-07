Elon Musk : qui est Shivon ZIlis, la mère des jumeaux cachés du fondateur de Tesla ?

Le milliardaire Elon Musk et Shivon Zilis, la directrice de projet de sa société Neuralink, auraient eu des jumeaux en novembre 2021, annonce ce mercredi «Business Insider».

Un secret jusqu’ici bien gardé. Le magazine Business Insider rapporte que le patron de Tesla, Elon Musk, 51 ans, a eu des jumeaux avec une femme répondant au nom de Shivon Zilis.

Cette Canadienne de 36 ans s’avère être la directrice de projet de l'une des start-up du milliardaire, plus précisément Neuralink, une société spécialisée dans les implants neuronaux.

Originaire de Markham, Ontario, Canada, Shivon Zilis est sortie de l'Université de Yale en 2008 avec un diplôme en économie et en philosophie. Elle y a notamment été gardienne de but pour l'équipe féminine de hockey sur glace.

Après avoir commencé sa carrière chez IBM, elle a rejoint le fonds de capital-risque de Bloomberg Beta en tant que membre fondateur avec intérêt accru pour les investissements en intelligence artificielle. Elle a été nommée sur la liste Forbes des 30 moins de 30 ans en 2015. Elle est également répertoriée comme administrateur, conseillère ou membre du conseil d'administration de plusieurs autres sociétés d'intelligence artificielle.

La jeune femme aurait rencontré Elon Musk grâce à son travail chez OpenAI, une organisation à but non lucratif d'intelligence artificielle qu'il a cofondée, selon Insider.



Zilis a également travaillé pour la société de voitures électriques de Musk, Tesla, où elle a servi pendant deux ans en tant que directrice de projet pour les projets d'IA de l'entreprise, y compris son système de conduite semi-autonome «Autopilot». Elle travaille chez Neuralink depuis 2017.

Toujours selon Insider, Zilis a vécu à San Francisco avant d'emménager dans un manoir à Austin, au Texas, l'été dernier. La maison est évaluée à plus de 4 millions de dollars sur la plateforme immobilière Zillow. Zilis et Musk auraient tous deux indiqué le manoir d'Austin comme adresse de leur domicile dans les dossiers judiciaires.

Les bébés seraient d'ailleurs nés à Austin, indique le magazine qui précise qu’en avril dernier, Elon Musk et Shivon Zilis ont demandé à un tribunal texan de changer les noms des nouveau-nés, afin qu'ils «aient le nom de famille de leur père et contiennent le nom de famille de leur mère comme partie de leur deuxième prénom.»

Elon Musk had secret twins last year with one of his top executives, Business Insider reports.https://t.co/8TCSw9mhZj — Ben Collins (@oneunderscore__) July 6, 2022

Les jumeaux seraient donc nés quelques semaines avant le second enfant d'Elon Musk avec la musicienne Grimes, qui a vu quant à lui le jour en décembre, et porteraient à dix le nombre d’enfants du milliardaire.

Avant Exa Dark Sideræl Musk, appelé couramment « Y » et le garçon né en 2020, qui répond quant à lui au diminutif « X » - raccourci de X Æ A-12 - Elon Musk avait déjà eu six enfants avec Justine Wilson. L’aîné, prénommé Nevada Alexander, est décédé en 2002 seulement dix semaines après sa naissance. Mariés entre 2000 et 2008, l’homme d’affaire et la romancière avaient ensuite accueilli les jumeaux Griffin et Xavier en 2004 puis des triplés, Kai Saxon et Damian nés en 2006.

L’un d’entre eux, une fille transgenre, a récemment déposé une demande officielle pour changer de nom de famille en même temps que de genre afin de couper tout lien avec son père, selon des documents juridiques consultés par l’AFP.



«Je n’habite plus avec mon père biologique et ne veux plus être associée à lui sous quelque forme que ce soit», y a écrit la jeune femme.

Née Xavier Alexander Musk, elle a demandé à s’appeler Vivian Jenna Wilson et ainsi prendre le nom de jeune fille de sa mère, divorcée d’Elon Musk en 2008.



Ce dernier avait critiqué, notamment dans des tweets postés en 2020, les personnes transgenres demandant à être identifiées par des pronoms spécifiques.