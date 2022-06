Vivian, la jeune fille transgenre d’Elon Musk, ne veut pas porter le nom de son père

Xavier Musk, transgenre, veut changer de prénom en s’appelant Vivian, mais également de nom. Elle ne souhaite plus être liée à son père biologique «de quelque manière que ce soit», selon un document déposé auprès du tribunal de Los Angeles.

La famille Musk perd un membre. L’un des sept enfants d’Elon Musk a déposé des documents juridiques auprès du tribunal de Los Angeles pour changer son identité complète. Il s’agit de Xavier Musk, un enfant transgenre du multimilliardaire américain qui vient d’avoir 18 ans en avril dernier.

Xavier souhaite, dans un premier temps, s’appeler Vivian Jenna. Cependant, la jeune fille ne compte pas garder le nom de famille qui la lie à son père, le patron de SpaceX, comme le révèle TMZ.

Dans le document officiel déposé, la raison de cette décision évoquée par l’intéressée est «l'identité de genre et le fait que je ne vis plus avec mon père biologique ou que je ne souhaite pas être liée à lui d’aucune manière».

À travers cette demande, la fille d’Elon Musk, née de l’union entre le milliardaire et la romancière Justine Wilson avant leur séparation en 2008, souhaite adopter le nom de jeune fille de sa mère. Elle s’appellera désormais Vivian Jenna Wilson.

L'audience est prévue ce vendredi.

Des tweets jugés transphobes

Si jusqu’à maintenant, ni Elon Musk, ni sa fille n'ont commenté leur relation en public et la raison qui a poussé Vivian à vouloir changer d'identité, le patron de SpaceX a, néanmoins, fait quelques remarques sur Twitter à propos des questions LGBTQ+, dont certaines ont été critiquées comme étant transphobes.

«Je soutiens absolument les trans, mais tous ces pronoms sont un cauchemar esthétique», a-t-il écrit le 16 décembre 2020 sur Twitter à propos du pronom «iel».

«On nous dit simultanément que les différences entre les sexes n'existent pas et que les sexes sont si profondément différents que la chirurgie irréversible est la seule option», a-t-il commenté le 11 juin 2022. «Peut-être que quelqu'un de plus sage que moi peut expliquer cette dichotomie», a-t-il ajouté.

Cependant, Elon Musk a affiché à plusieurs reprises son soutien pour cette communauté.