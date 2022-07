Brad Pitt : qu'est-ce que la prosopagnosie, maladie neurologique dont souffrirait l'acteur ?

Brad Pitt affirme depuis plusieurs années qu’il souffre de prosopagnosie, une maladie qui empêche de reconnaitre les visages.

Brad Pitt n’a pas la mémoire des visages et ce ne serait pas parce qu’il se fiche totalement des gens qu’il croise. C’est en tous les cas ce que l’acteur a révélé dans une interview pour GQ. D’après le magazine, la star pense souffrir d’une maladie neurologique appelée prosopagnosie ou cécité faciale.

Même si le diagnostic n’a pas été posé officiellement, Brad Pitt est persuadé d’en souffrir, et révèle que cette condition est très handicapante au quotidien, car elle lui donne une image de quelqu’un de distant et d’hautain. «Personne ne me croit. J’aimerais rencontrer quelqu’un comme ça !», a-t-il confié à GQ.

Brad Pitt avait déjà évoqué le sujet en 2013, dans une interview pour le magazine Esquire, dans laquelle il avait révélé préférer parfois rester chez lui à cause de cela. «C'est un mystère pour moi. Je ne peux pas retenir un visage. Tellement de gens me détestent parce qu'ils pensent que je leur manque de respect».

Les prosopagnosiques auraient du mal à reconnaître les visages de personnes déjà rencontrées même à plusieurs reprises, voire du mal à reconnaître les membres de leur famille, leurs amis proches et même eux-mêmes, fait savoir le site faceblind.org, qui concentre les recherches de médecins américains et anglais sur le sujet, des scientifiques qui expliquent que cette anomalie peut être congénitale ou bien résulter d’un accident vasculaire cérébral, une lésion cérébrale traumatique ou de certaines maladies neurodégénératives.