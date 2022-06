La femme de Bruce Willis évoque son quotidien au côté de l'acteur malade

Très investie au côté de son époux Bruce Willis, qui en mars dernier a mis un terme à sa carrière après avoir annoncé être malade, Emma Heming a évoqué la manière dont elle vivait cette situation dans un message sur les réseaux sociaux.

Difficile d'être partout. Alors que la famille de Bruce Willis a annoncé en mars dernier que l’acteur était atteint d’aphasie, maladie qui provoque des troubles de l’expression et de la compréhension du langage, son épouse Emma Heming et ses enfants soutiennent la star de «Piège de cristal» coûte que coûte. Mais, pour prendre soin des siens, Emma Heming, seconde épouse de Bruce Willis de 23 ans sa cadette, a aussi confié avec honnêteté avoir besoin de s’accorder un peu de temps.

Besoin de penser à elle

C’est ce qu’a expliqué la quadragénaire, mariée à l’acteur depuis plus de dix ans, dans un message partagé dans sa story Instagram, repéré par plusieurs magazines people. «Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps que lorsque vous prenez trop soin de quelqu'un, vous finissez par ne pas prendre suffisamment soin de vous-même», a ainsi noté l’épouse de Bruce Willis et mère de deux de ses enfants, Mabel Ray et Evelyn Penn.

Et d’ajouter : «Lorsque vous faites passer les besoins de tout le monde avant les vôtres, personne ne gagne. Je ne le fais pas parfaitement, mais j'essaie vraiment d’être la meilleure possible pour les personnes que j'aime et que j'adore». Si elle concède, à juste titre, avoir besoin de penser également à elle, Emma Heming ne ménage en effet pas ses efforts pour insuffler de la joie et de la bonne humeur au sein de sa tribu.

Depuis l’annonce de la maladie de l’acteur de 67 ans, la mannequin multiplie les virées et activités en famille. Des moments qu’elle a régulièrement partagés sur ses réseaux. Et qu’il s’agisse d’escapades en pleine nature en couple ou en famille, de virées dans les parcs d’attractions ou d'une balade à New York avec ses filles, Emma Heming se consacre assurément aux siens.