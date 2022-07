«The Witcher», saison 3 : 6 acteurs rejoignent le casting (SPOILERS)

Alors que le tournage de la saison 3 est actuellement en cours, la série «The Witcher» vient d’annoncer le recrutement de six nouveaux acteurs pour ce chapitre inédit attendu prochainement sur Netflix.

Nouvelles recrues. La saison 3 de «The Witcher», dont le tournage se déroule actuellement au Maroc près de la ville d’Erfoud, vient de dévoiler les noms de six nouveaux comédiens qui y feront leur apparition à l’écran : Ryan Hayes, Michalina Olszanska, Kate Winter, Martyn Ellis, Harvey Quinn, et Poppy Almond.

Ryan Hayes (Carnival Row) incarnera notamment le mage Artaud Terranova qui, dans les livres, fait partie de ceux qui tentent de capturer Ciri et qui a pris part au Soulèvement de Thanedd. Michalina Olszanska jouera également le rôle d’un mage, mais dont l’identité exacte n’a pas été révélée. Kate Winter prêtera ses traits au personnage de Putney, tandis que Martyn Ellis sera Barker.

À la fin de la saison 2, Geralt avait réussi à se joindre à Ciri et Yennefer, tandis que le grand méchant Wild Hunt faisait son apparition. Dans le synopsis de la saison 3 – dont la date de diffusion n’a toujours pas été révélée – on apprend que, «alors que les rois, les mages, et les monstres du continent essaie de la capturer, Geralt emmène Ciri de Cintra en cavale, déterminé à protéger cette nouvelle famille qui vient de se former contre ceux qui cherchent à la détruire», peut-on lire.

«Engagée dans la formation de Ciri visant à développer sa magie, Yennefer les conduit dans la forteresse d’Aretuza, où elle espère en apprendre plus sur les pouvoirs cachés de la jeune femme. Au lieu de cela, ils découvrent un champ de bataille fait de corruption politique, de magie noire, et de traitrise. Ils vont devoir se battre, et mettre leur vie en danger, s’ils ne veulent pas risquer de tout perdre», est-il également précisé.