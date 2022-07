Disney+ : la série «Only murders in the building» aura une saison 3

Alors que la saison 2 est en cours de diffusion sur Hulu (et sur Disney+ en France), la série «Only murders in the building» avec Selena Gomez, vient d’être renouvelée pour une troisième saison.

Un succès qui ne se dément pas. Lancée en août 2021 sur la plate-forme de streaming Hulu aux États-Unis, la série «Only murders in the building» a réussi à conquérir le cœur de millions de fans autour des aventures de Charles, Oliver et Mabel, trois locataires d’un immeuble new yorkais qui se découvrent la même passion pour les affaires criminelles. Et qui vont unir leur force lorsqu’un décès mystérieux survient dans leur habitation.

Alors que la saison 2 a été lancé le 28 juin dernier, sur Hulu outre-Atlantique et sur Disney+ en France, la première vient d’annoncer que la série serait renouvelée pour un troisième chapitre. Une excellente nouvelle pour les fans.

«Only murders in the building est le véritable trésor de notre catalogue. La série a réussi à séduire un public de tous âges, se situant à mi-chemin entre l’humour et les sentiments, et son approche tout à fait originale est le témoin du travail de John (Hoffman), Steve (Martin), Selena (Gomez) et Marty (Martin Short). Nous sommes ravis de pouvoir continuer à raconter l’histoire de Charles, Oliver et Mabel aux téléspectateurs qui ne cessent de nous témoigner leur envie de la voir se poursuivre», s’est félicité Craig Erwich, le président des contenus originaux chez Hulu.