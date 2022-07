Black Mirror : Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara, ... Le casting de la nouvelle saison se précise

La série «Black Mirror» prépare son grand retour à la télévision. Et le site américain Variety vient de dévoiler une première liste des personnalités qui apparaîtront dans les épisodes inédits de cette saison 6.

Une liste prestigieuse. En mai dernier, le site américain Variety révélait qu’une saison 6 de la série britannique «Black Mirror» – qui est aujourd’hui diffusée sur Netflix – était en préparation. Ce nouveau chapitre serait désormais entré en production, et les premiers noms à rejoindre le casting ont commencé à fuiter.

Ainsi, le site Variety annonce la présence de Zazie Beetz (Atlanta, Deadpool 2), Paapa Essiedu (I may destroy you), Josh Hartnett (Un homme en colère), Aaron Paul (Breaking Bad, Westworld), Kate Mara (A Teacher), Danny Ramirez (Top Gun : Maverick), Clara Rugaard, Auden Thornton (This is Us), ou encore d’Anjana Vasan (Killing Eve) au casting.

Tous seront répartis sur trois épisodes, précise le site américain. Toutefois, il est important de noter que cette saison 6 comptera plus de 3 épisodes (on ne connaît pas le nombre exact pour le moment), et que d’autres annonces concernant le casting sont attendues.

Diffusé sur Netflix en 2019, la saison 5 de «Black Mirror» consistait en trois épisodes avec, dans les rôles principaux, Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, et Miley Cyrus.

La nouvelle fournée d’épisodes sera pilotée par le créateur original de la série, Charlie Booker, en association avec Annabel Jones, via leur société de producion Broke and Bones qui a signé un contrat d’une valeur de 100 millions de dollars avec Netflix en juillet 2020.