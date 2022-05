La série «Black Mirror» va avoir droit à une saison 6

Netflix vient officiellement de commander une saison 6 de la série «Black Mirror», près de trois ans après la diffusion de la cinquième, rapporte le site américain Variety.

Pépite de la fiction d’anticipation lancée en 2011 sur la chaîne britannique Channel 4 avant d’être récupérée par Netflix en 2015, et qui a donné à la série trois saisons supplémentaires, ainsi qu’un film interactif (intitulé Bandersnatch), Black Mirror devrait prochainement revenir avec une saison 6, annonce le site américain Variety.

Pour le moment, on ne sait pas combien d’épisodes inédits verront le jour. Quand la plate-forme de streaming a récupéré la série créée par Charlie Booker en septembre 2015, elle a proposé deux saisons – la troisième et quatrième – avec six épisodes. Avant de limiter la cinquième à trois épisodes (ce qui correspond au total de la première saison, tandis que la deuxième en comptait quatre).

Il semblerait toutefois que cette saison 6 sera composé d'un nombre limité d’épisodes. Toutefois, comme pour la cinquième, ils disposeront d’une durée digne d’un long métrage. Dans la saison 5, Anthony Mackie et Yahya Abdul-Matteen II partageaient l’affiche de Striking Vipers, Andrew Scott (Sherlock) tenait le premier rôle dans Smithereens, tandis que Miley Cyrus incarnait le personnage principal dans Ashley Too.