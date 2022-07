Prince Andrew : son interview désastreuse à la BBC en 2019 adaptée au cinéma

Selon le site américain Variety, le scénariste Peter Moffat (Criminal Justice, The Night Of) vient d’obtenir le feu vert pour adapter l’interview du prince Andrew à la chaîne britannique BBC en 2019, à propos des accusations d’agressions sexuelles le concernant au cinéma.

Une plongée dans les coulisses. Scénariste respecté et reconnu pour son travail sur les séries «Criminal Justice» et «The Night Of», Peter Moffat a annoncé qu’il entamera la production de «Scoop», un film adapté de l’interview accordée par le prince Andrew à l’émission Newsnight de la chaîne britannique BBC News en novembre 2019, à propos de la plainte le visant pour agressions sexuelles et ses relations amicales avec le pédophile Jeffrey Epstein, d’ici la fin de l’année 2022.

Le long métrage sera principalement adapté du livre rédigé par l’ancien producteur de l’émission Newsnight, Sam McAlister, précise le site américain Variety. Il racontera comment les journalistes ont réussi à obtenir cette interview, des premiers échecs lors de la prise de contact avec Buckingham Palace, aux négociations particulièrement tendues avec le prince Andrew et ses équipes, en passant par le stress et la pression générés par la mise en place de cet entretien dont l’onde de choc continue, encore aujourd’hui, à se faire sentir au cœur de la famille royale, et dans le monde.

«Mais à quoi pouvait-il s’attendre bon sang ? Qui l’a convaincu de faire cela ? Pourquoi, alors que le reste du monde était en état de choc, pensait-il que cela s’était bien passé ? Quel genre de personne est-il ? Dans mes recherches pour le film, et en parlant avec les personnes présentes au moment des faits, j’ai pu obtenir les réponses à toutes ces questions. Elles sont provocantes, souvent surprenantes, parfois dérangeantes – et je pense que tout cela représente une histoire captivante sur le pouvoir, l’abus, et le courage journalistique», explique Peter Moffat.