The Boys : le coup de gueule du showrunner Eric Kripke sur ces séries vendues comme de «longs films»

Dans un entretien avec le site américain Vulture, Eric Kripke, le showrunner de «The Boys», a poussé un coup de gueule contre les réalisateurs et/ou comédiens qui présentent leur série comme étant «un long film de 6 ou 10 heures».

Rien à voir. À la tête de «The Boys», le showrunner Eric Kripke sait que la mission principale de son métier est de trouver le moyen de divertir les téléspectateurs. Ce qu’il parvient parfaitement à faire si on en croit le succès de sa série de super-anti-héros sur Amazon Prime Video, depuis son lancement en 2019. Dans un entretien avec le site américain Vulture, Eric Kripke n'a pas caché sa frustration d’entendre certaines personnes - comme Anthony Mackie à propos de «Falcon et le Soldat de l’Hiver, ou plus récemment Ewan McGregor concernant «Obi-Wan Kenobi» - présenter leur série télévisée comme étant de longs films.

«Le problème du streaming est que beaucoup de réalisateurs qui y travaillent n’ont jamais connu cet effort qu’exige la télévision traditionelle. Ils sont plus confortables à l’idée de pouvoir vous donner 10 heures de fiction, pendant lesquelles il ne se passera quasiment rien pendant 8 heures. Ça me rend fou personnellement», lance Eric Kripke.

La liberté des plates-formes de streaming

«En tant que vétéran de la télévision (il a travaillé pour la série «Supernatural» pendant des années, ndlr) qui a dû mettre tout en œuvre pour maintenir l’intérêt des téléspectateurs pendant 22 heures, personne n’est venu me dire ‘Oh, accroches-toi et ne t’inquiètes pas. Les critiques diront qu’au 8e épisode, le récit va enfin capter l’intérêt des fans’. Ou quelqu’un dire ‘En fait, ce que je fais véritablement est un film de 10 heures’. Allez vous faire voir ! Non, ce n’est pas ce que vous faites ! Faites une série télévisée. Vous êtes dans l’industrie du divertissement», poursuit-il.

Eric Kripke est le premier à reconnaître les bénéfices de travailler pour une plate-forme de streaming, qui offre la possibilité de boucler intégralement une saison avant sa diffusion. Une chose «inconcevables sur les grandes chaînes traditionnelles». «Alors que là, on peut être au milieu du tournage de l’épisode 7, et on réalise qu’il faut inclure un nouvel arc narratif. On a encore le temps d’y revenir et de le tourner pour l’insérer dans un épisode précédent», précise Eric Kripke. À noter que «The Boys» a déjà été renouvelée pour une saison 4, dont le tournage doit débuter à la fin du mois d’août.