Respirer : De quoi parle la mini-série avec Melissa Barrera (Scream) ?

Révélée dans «Scream», Melissa Barrera sera, à partir du 28 juillet prochain, à l’affiche de «Respirer» sur Netflix, une mini-série en six épisodes où son personnage devra réussir à survivre seule dans la nature, et à se repérer dans l’espoir de survivre.

Seule au monde. Déclinée en 6 épisodes, la mini-série «Respirer» voit Melissa Barrera – qui s’est fait remarquer dans le dernier volet de «Scream» cette année (elle reprendra le rôle dans «Scream 6», ndlr) – incarner Liv, une avocate originaire de New York qui parvient à survivre après le crash d’un avion de tourisme dans un lac situé en pleine nature. Elle sauve également la vie d’un autre passager qui semble entre la vie et la mort. Ce dernier se montre direct avec elle quand il lui explique que personne ne viendra les chercher, que personne ne sait où ils sont. Et qu’elle est désormais seule au monde.

La mini-série va suivre pendant 6 épisodes le parcours de Liv au cœur de cette nature hostile où elle va tenter de se nourrir, et de retrouver son chemin vers la civilisation. À en croire la bande-annonce, de nombreux flashbacks sur sa vie passée viendront la hanter à différents moments de son périple. On peut également entendre la voix de sa mère lui parlant des étoiles, et comment celles-ci servaient autrefois à se diriger.

Pour Melissa Barrera, «cette série a été la chose la plus difficile que j’ai eu à faire dans ma vie», explique-t-elle à propos du tournage qui se déroulait pendant 12 ou 14 heures en pleine nature. Elle précise toutefois avoir adoré incarner ce personnage complexe. «J’aime voir des femmes fortes à l’écran, et au cœur du récit, mais j’apprécie le fait que Liv soit brisée. Elle se sent perdue et cherche des réponses aux questions qu’elle se pose à un moment charnière de son existence», poursuit la comédien sur le site américain EW.com.