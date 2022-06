Scream 6 : un acteur de «Mission Impossible» rejoint un casting déjà impressionnant

Malgré le départ de Neve Campbell, «Scream 6» continue d’étoffer son casting après le succès colossal rencontré par le cinquième volet de la saga horrifique au cinéma, avec le recrutement d’Henry Czerny, acteur de «Mission Impossible».

Non, ce n’est pas Tom Cruise. Selon le site américain Deadline, Henry Czerny, acteur connu pour avoir joué le rôle d’Eugene Kittridge dans le premier reboot de «Mission Impossible» en 1996 – et qu’il va reprendre dans les deux prochains volets de la saga cinématographique, «Mission Impossible : Dead Reckoning» (qui sera divisé en deux parties), sera présent au générique de «Scream 6». Il rejoint un casting déjà composé des visages connus des fans, notamment Melissa Barrera, Courtney Cox, Hayden Panettiere, Jenna Ortega ou encore Jasmin Savoy Brown.

Parmi les nouveaux visages, les spectateurs découvriront également Dermot Mulroney (Shameless), Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda et Josh Segarra à l’écran. Le scénario a été de nouveau confié à James Venderbilt et Guy Busick, avec Kevin Williamson, le scénariste du premier volet de la saga, à la production exécutive.

Pour le moment, peu d’informations sur l’intrigue ont filtré. Mais on sait que «Scream 6» suivra «quatre survivants de Ghostface au moment où ils quittent la ville de Woodsboro et débutent un nouveau chapitre de leur existence». Selon certaines rumeurs, une partie de l’action pourrait se dérouler à New York. Mais rien n’a été confirmé pour le moment. Le film est attendu dans les salles obscure le 29 mars 2023 en France.