Terminal : Jamel Debbouze révèle travailler pour Canal+ sur une sitcom similaire à «H»

Invité de l’émission «Le club de l’été» sur Europe 1 pour parler de la 10e édition du Marrakech du rire diffusé ce mardi soir, Jamel Debbouze a révélé travailler sur une nouvelle sitcom baptisée «Terminal» pour Canal+, vingt ans après la fin de «H» sur la chaîne cryptée.

Un coup de tonnerre. Invité de l’émission «Le club de l’été» sur Europe 1 pour évoquer la 10e édition du Marrakech du rire – à découvrir ce mardi soir sur M6 – Jamel Debbouze a révélé qu’il travaillait actuellement sur le développement d’une nouvelle sitcom pour Canal+. Baptisée «Terminal», elle s’inscrira selon lui dans la même veine que «H» - diffusée sur Canal+ entre 1998 et 2002 – la sitcom qui lui a permis à lui, et au duo Eric et Ramzy, de se faire connaître du grand public.

Jamel Debbouze au casting

S’il annonce qu’il sera présent au casting, les rôles principaux seront confiés à de jeunes humoristes. « Je suis très très fier et on espère toucher du doigt ce qu'on a pu faire avec H. (…) Ce sera filmé en public, avec la nouvelle génération de comiques que vous avez certainement vue sur la scène du Marrakech du rire, entre autres», lance-t-il.

Jamel Debbouze s’est par contre montré catégorique concernant un potentiel retour de «H» à l’écran avec des épisodes inédits. L’humoriste ne ferme toutefois pas la porte à la possibilité de travailler à nouveau avec ses anciens acolytes, Eric et Ramzy.

«C'est quelque chose que l'on n'a pas envie de déflorer. C'était une série qui correspondait à un moment. J'ai peur que si on remet les costumes ce soit déceptif. En revanche, tous les trois, avec Éric et Ramzy, c'est sûr et certain que l'on va faire un truc», explique-t-il sans plus de précisions. On a déjà hâte d’en savoir plus.