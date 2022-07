Stranger Things : quel grand méchant de «Donjons et Dragons» pourrait débarquer dans la saison 5 ? (SPOILERS)

La saison 4 de «Stranger Things» s’est conclue sur le terrible affrontement avec Vecna. Et c’est justement par l’intermédiaire de celui-ci (et de Will) que les téléspectateurs ont une idée du nouveau danger qui attendra les héros dans le cinquième et ultime chapitre. Un monstre sorti tout droit de l’univers de «Donjons et Dragons».

Un adversaire redoutable. Le lien entre «Stranger Things» et «Donjons et Dragons» existe depuis la saison 1. Il est intime et profond. Le célèbre jeu de rôle a fourni à la série ses monstres les plus féroces, à commencer par le Demogorgon. Le personnage contre lequel Will perd lors de la dernière partie de «Donjons et Dragons» qu’il joue avec ses amis, avant d’être kidnappé et emmené dans l’Upside Down.

Dans la saison 4, la partie de «Donjons et Dragons» dirigée par Eddie Munson s’appelle «Le Culte de Vecna». Le même nom qui sera donné à la créature qu’est devenue Henry Creel. Et c’est justement dans l’épisode 8 que Vecna prend le temps de montrer à Nancy un aperçu de ce qui attend la ville d’Hawkins, une vision de destruction, mais aussi d’une créature avec une gueule béante, elle-même accompagnée par d’autres monstres.

Un monstre surpuissant à l'horizon

Toujours dans cette épisode 8, un autre indice – de taille cette fois – saute aux yeux des téléspectateurs. Quand Will montre son dessin à Mike, il lui explique avoir représenté leur bande d’amis dans leurs costumes de chevaliers et de magiciens faisant face à… un dragon à trois têtes.

Pour les amateurs de «Donjons et Dragons», ce dragon à trois têtes est une référence directe à Tiamat, déesse et reine des maléfiques dragons chromatiques que l’on trouve dans le jeu de rôle. «Tiamat répand le Mal, combat le Bien, et propage les dragons mauvais. Elle aime raser villes et villages à l'occasion, mais il s'agit le plus souvent d'une diversion dans le cadre d'une autre de ses subtiles intrigues. Elle est le loup tapi dans l'ombre. D'aucuns ont déjà senti sa présence, mais rares sont ceux qui ont eu la chance de l'apercevoir», peut-on lire le descriptif du site officiel de la cinquième édition de «Donjons et Dragons».

Dans la version de «Donjons et Dragons», il est important de préciser que Tiamat possède cinq têtes. On sait toutefois que les frères Duffer aiment s’émanciper des originaux, à l’instar du Demogorgon qui possède deux têtes dans le jeu de rôle, et une seule dans la série. Les téléspectateurs doivent dès lors se préparer à l’éventualité de voir apparaître ce monstre surpuissant dans la saison 5, ainsi que les autres créatures effrayantes susceptibles de l’entourer lors de la destruction d’Hawkins.