Stranger Things : les 5 questions les plus folles à propos de la saison 5 (SPOILERS)

La saison 4 de «Stranger Things» a offert aux fans un final à couper le souffle avec un face-à-face épique entre Eleven et Vecna, et l’ouverture sous la ville d’Hawkins de gigantesques failles liées à l’Upside Down. Des événements qui posent de nombreuses questions en attendant la saison 5.

Que va-t-il se passer désormais ? À la fin de la saison 4 de «Stranger Things», les téléspectateurs voient les héros de la série observer les failles qui se sont ouvertes sous les pieds des habitants de la ville d’Hawkins après un tremblement de terre provoqué par Vecna. En tuant Max (plus sur ce point dans la suite de l’article), le grand méchant de ce quatrième chapitre a réussi à mettre ses menaces à exécution, c’est-à-dire ouvrir quatre portails liant l’Upside Down au monde réel. Un événement majeur qui, au regard de ce qui s’est passé dans cette saison 4, pose énormément de questions dans l’attente de l’ultime saison 5 – attendue à la fin de l’année 2023 si tout va bien – qui viendra mettre un point final à la série des frères Duffer.

Que se passe-t-il à Hawkins ?

Vecna avait pour objectif d’ouvrir une porte entre l’Upside Down et le monde réel, pour ensuite y semer le chaos. Les quatre personnes qu’il a tué dans la saison 4, dont Max qui fut sa dernière victime, lui ont permis d’activer les quatre portails à l’origine du tremblement de terre dévastateur en plein cœur de la ville d’Hawkins. Désormais, des fumées noires et des éclairs rouges sortent des entrailles de la Terre à cet endroit précis. Pis encore, cela semble s’étendre inexorablement.

L’Upside Down est en train d’avaler la ville d’Hawkins, et menace potentiellement le reste du monde. Cet univers terrifiant qui n’était connu que d’une poignée de personnes va devenir une réalité, ce qui est susceptible de faire naître un vent de panique au sein de la population. Eleven sera-t-elle en mesure d’inverser la situation ? En est-elle seulement capable ? Qu’on ne s’y trompe pas, Vecna est le grand vainqueur de cette saison 4.

Max peut-elle sortir du coma ?

Max Mayfield était la dernière cible de Vecna afin qu'il puisse activer les quatre portails, et ainsi ouvrir la porte des Enfers sur la ville d’Hawkins. La jeune fille n’a pas été en mesure d’échapper à son destin funeste, et son cœur s’est arrêté une minute entière avant qu’Eleven ne parvienne à la ramener à la vie grâce à ses pouvoirs. Ses jambes et ses bras sont brisés. Et elle a peut-être définitivement perdu la vue.

Se réveillera-t-elle un jour de son coma ? Quand Eleven s’est aventurée dans la conscience de Max, elle n’y a malheureusement trouvé qu’un espace vide et inhabité. Où est passé l’esprit de Max ? Vecna s’en est-il emparé ? Est-il possible que Max se libère de son emprise sans aide extérieure ? On aimerait tous croire que Max va réussir à se sortir indemne de cette épreuve. Mais pour le moment, il est difficile d’imaginer une issue heureuse pour la jeune fille.

Steve et Nancy vont-ils se remettre en couple ?

Tout au long de la saison 4, le rapprochement entre Nancy et Steve a été largement entretenu. Pourtant, dans les derniers épisodes, les retrouvailles entre la jeune fille et son petit ami, Jonathan, sont venues bouleverser cette dynamique amoureuse. Toutefois, alors qu'il se mettent à parler de Steve, Jonathan comprend que Nancy ne cesse de prendre la défense de celui avec lequel elle a traversé l’enfer dans l’Upside Down, tandis que lui traversait le pays depuis la Californie pour prêter main forte à Eleven. Quand Nancy va découvrir que Jonathan lui a menti à propos de ses plans pour l’avenir, notamment concernant ses études à l'université, il semble largement concevable de voir la jeune fille entamer une nouvelle romance avec Steve.

Quel sera le rôle du colonel Sullivan ?

Le colonel Sullivan poursuit Eleven sans relâche, et semble n’avoir aucune hésitation à propos du fait qu’elle est l’unique responsable de ce qui se passe, et qu’elle doit être éliminée. La dernière fois que nous l’avons vu, le colonel Sullivan sortait du bunker où se trouvait Eleven, constatait le décès du docteur Brenner (qui a permis à Eleven d’échapper à Sullivan et ses hommes), et se lançait à nouveau à sa poursuite. Il n’est manifestement pas arrivé à temps pour assister à l’horreur qui s’est abattue sur la ville d’Hawkins. Mais nul doute que cela ne fera que renforcer sa certitude à propos de la responsabilité d’Eleven dans l’apparition de l’Upside Down.

Le colonel Sullivan pourrait avoir un rôle central dans la saison 5, où il prendra – d’une certaine façon – la place du docteur Brenner. Que sait-il exactement au sujet d’Eleven ? Connaît-il l’existence de Vecna et l’histoire de son origine ? De quelles informations disposent-ils concernant les Russes et leurs expériences sur les particules du Mindflayer et les Demogorgons ? Et quel sort réserve-t-il au docteur Owens, qu’il retenait prisonnier et qui, lui, sait à quel point Eleven peut faire partie de la solution, et non du problème ?

La branche de l’armée américaine pour laquelle il travaille est, pour le moment, perçue comme une menace par les téléspectateurs. On sait également que d’autres personnes agissant au cœur des plus hautes instances ne partagent pas son point de vue sur Eleven. Les événements survenus dans la ville d’Hawkins devrait précipiter une réaction en chaîne dont on ne mesure pas encore les ramifications sur l’issue de cette histoire.

Est-ce que Will sera le grand méchant de la saison 5 ?

Vecna n’est pas mort. Et Will le sait. Depuis la saison 1, Will Buyers a développé un lien étrange, et imperceptible pour ses camarades, avec l’Upside Down, se touchant l’arrière du cou à chaque fois que quelque chose de terrifiant se prépare. Aussi, de nombreuses informations contenues dans cette saison 4 – mais aussi dans les précédentes – portent à croire que Will pourrait devenir le grand méchant de l’histoire dans la saison 5.

On a toujours voulu croire que Will a réussi à survivre dans l’Upside Down grâce à une chance inouïe, et une opération de sauvetage rondement menée par ses proches et ses amis. Mais désormais, cette hypothèse ne tient plus.

On sait aujourd’hui que l’Upside Down est bloqué à un moment précis dans le temps, à savoir ce fameux jour de 1982 où Will a fait sa première incursion dans l’Upside Down. Si Vecna est l’architecte de ce monde, pourquoi tout s’est arrêté lors de la première visite de Will ? Qu’est-ce que cela signifie ?

Dans son dialogue avec Eleven, on apprend que Vecna rêvait de partager son pouvoir avec quelqu’un d’autre : elle, idéalement. Après avoir été envoyé dans l’Upside Down (dont l’origine même reste un mystère), Vecna explique avoir erré dans ce monde qu’il a ensuite façonné à sa manière, avant de chercher à créer un passage entre l’Upside Down et le monde réel où elle se trouvait. Sans aucun souvenir de leur première altercation, Eleven était celle qui, sans le savoir, ouvrait les portes entre les deux mondes avant de les fermer, explique-t-il.

On se demande dès lors si Vecna n’aurait pas perçu chez Will des pouvoirs insoupçonnés, et décidé de le faire venir dans l’Upside Down, non pas pour le tuer, mais pour prendre le contrôle de son esprit d’une manière dont on ignore l’ampleur, ou plus simplement pour partager ses pouvoirs avec un être tout aussi spécial qu’Eleven ?

Pis encore, Vecna a pour habitude de s’en prendre à des jeunes gens rongés par leur passé et les difficultés qu’il traversent. Dans le cas de Will, on sent que ses sentiments pour Mike – qui est en couple avec Eleven – deviennent un handicap dans sa vie. Et une source de profonde frustration. Il se sent incapable de révéler son véritable visage à ses meilleurs amis, ainsi que la nature des émotions qui sommeillent en lui. Son frère Jonathan – qui pourrait lui aussi se retrouver dans une impasse sentimentale particulièrement destructrice dans la saison 5 – tente de l’apaiser au cours de la saison 4, en lui expliquant qu’il peut toujours se confier à lui. Mais Will ne semble pas en mesure de le faire.

Cette douleur, cette solitude, cette frustration, ce traumatisme vécu dans la saison 1, ce sentiment de voir toutes les choses auxquelles il tient lui échapper en permanence, et de voir tout à coup son pire cauchemar (l’Upside Down) prendre racine dans la réalité, etc. tout cela fait qu’il paraît concevable d’imaginer Will embrasser le «côté obscur» dans la saison 5. Et devenir le grand méchant de l’histoire, obligeant ses amis et sa famille à l’affronter dans une lutte fratricide alors qu’il se battra aux côtés de Vecna et du Mindflayer.

Comme le disait Dustin à ses amis, les Demogorgons sont les soldats du Mindflayer, et Vecna son général à 5 étoiles. Will pourrait être son ultime joker, un agent double qu’il s’apprête à activer pour faire tomber Eleven, et prendre le pouvoir.