«Sandman» : la série dévoile une nouvelle bande-annonce

Adaptation de la saga littéraire de Neil Gaiman, «Sandman» vient de publier une nouvelle bande-annonce. Elle sera lancée le 5 août prochain sur Netflix.

Très prometteur. Opposé à toute adaptation de son œuvre pendant plus de 30 ans, Neil Gaiman a participé activement à la version de «Sandman» qui s'apprête à voir le jour sur Netflix le 5 août prochain. Et d’après la bande annonce publiée le week-end dernier à l’occasion du Comic-Con de San Diego, la série portée par Tom Sturridge, qui y incarne le rôle de Dream (Rêve), s’annonce épique. On y découvre également Boyd Holbrook dans la peau du Corinthien, un cauchemar créé par Dream d’apparence humaine qui a deux petites bouches à la place des yeux, et apprécie de déguster les globes oculaires de ses victimes.

Le reste du casting est impressionnant, avec notamment Gwendoline Christie dans le rôle de Lucifer, Patton Oswald doublera le Corbeau, Vivienne Acheampong sera Lucienne, Jenna Coleman incarnera Johanna Constantine, Kirby Howell-Baptiste sera la sœur de Dream, La Mort, tandis que Mason Alexander Park incarnera Désir. Charles Dance, David Thewlis, Stepehn Fry ou encore Donna Preston sont également présents au générique.

Déclinée en 10 épisodes, la première saison de «Sandman» sera l’adaptation des deux premiers livres de la saga littéraire de Neil Gaiman. L’histoire débute au moment où Dream (Rêve) a été capturé et retenu prisonnier un siècle durant. Son absence est à l’origine de nombreux dérèglements entre le royaume des rêves et le monde éveillé. Il va alors tenter de rétablir l’ordre, et de racheter ses erreurs passées en naviguant entre différents mondes à différentes époques.