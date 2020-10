Sandman : Tom Sturridge sera la star de l’adaptation en série du comics de Neil Gaiman

C’est le comédien britannique Tom Sturridge, 35 ans, qui incarnera le personnage principal de l’adaptation en série du comics de Neil Gaiman, Sandman. Une fiction co-financée par la Warner Bros et Netflix, attendue sur la plate-forme de streaming au plus tôt d’ici la fin 2021.

Une diffusion retardée en raison de la crise sanitaire. Le tournage devait débuter en mai dernier, mais a dû être repoussé en raison de l’épidémie de coronavirus. Selon le site américain Collider, la production devrait démarrer dans trois semaines. Révélé dans le film Good Morning England, le comédien de 35 ans prêtera ses traits au personnage de Dream, alias Morpheus, le marchand de sable. Il a devancé deux autres acteurs, Tom York et Colin Morgan, qui étaient également pressentis pour le rôle.

Cette adaptation en série qui comptera 11 épisodes pilotés par Allan Heinberg (The Catch, Grey’s Anatomy). Neil Gaiman sera présent à la production exécutive. Selon le synopsis officiel dévoilé cet été, Sandman «sera un mélange riche de mythologies modernes et de dark fantasy dans lequel la fiction contemporaine, les drames historiques et les légendes s'entrecroisent discrètement. The Sandman va à la rencontre des gens ou des endroits touchés par Morphée, le dieu des rêves, au moment où celui-ci prend sur lui de réparer les erreurs cosmiques (et humaines) qu'il a fait au cours de sa longue existence».