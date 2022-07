«She-Hulk» : Marvel dévoile une nouvelle bande-annonce

A moins d’un mois de son lancement sur Disney +, le 17 août prochain, la nouvelle série Marvel «She-Hulk» se dote d’une nouvelle bande-annonce.

Des scènes musclées. La nouvelle série originale de Marvel Studios «She-Hulk : avocate», campée par Tatiana Maslany («Orphan Black», «La femme au tableau», «Stronger»), se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce.

Si le premier trailer, présenté en mai dernier, se concentrait essentiellement avec humour sur le personnage de Jennifer Walters - avocate qui se voit dotée des mêmes super-pouvoirs que son cousin Bruce Banner alias Hulk après une transfusion sanguine - cette nouvelle vidéo en dit un peu plus sur l’intrigue de cette série en neuf épisodes, attendue sur la plate-forme Disney+ à partir du 17 août.

Miss Hulk confrontée à Emil Blonsky

Alors que de plus en plus de super humains apparaissent un peu partout, Miss Hulk en devient la représentante au sein du cabinet d’avocats pour lequel elle travaille. Elle sera ainsi confrontée à Emil Blonsky, à nouveau campé par Tim Roth, qui reprend son rôle de l’Abomination. Et Miss Hulk a la charge d’assurer sa défense, alors que ce dernier a, par le passé, tenté de tuer Hulk.

Mais elle, aura également à faire à d’autres super-créatures malveillantes. Heureusement, elle pourra compter sur la formation de son cousin Hulk, toujours joué par Mark Ruffalo, pour apprendre à maîtriser sa force.

Family is family.





L’élève semble d’ailleurs avoir dépassé le maître. Et elle risque bien d’avoir besoin de tous ses pouvoirs pour déjouer les forces du mal, comme l’annonce un autre personnage de l’univers Marvel. «Notre univers est au bord du précipice», lance en effet à l’écran un ancien complice de Docteur Strange, puisque le moine Wong, toujours campé par Benedict Wong, fait une apparition dans cette bande-annonce musclée.