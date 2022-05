Marvel : «She Hulk» dévoile une bande-annonce et une date de sortie

Marvel Studios a dévoilé la bande-annonce de sa série «She Hulk», version féminine du super héros vert musculeux, diffusée à partir du 17 août sur Disney +.

«She Hulk : Attorney at Law» se dévoile un peu plus. Alors qu’elle sera diffusée cet été sur Disney +, la nouvelle série originale de Marvel Studios campée par Tatiana Maslany (Orphan Black, La femme au tableau, Stronger) a présenté ses premières images. «Je suis Jennifer Walters, je suis avocate», lance l’actrice dans cette première bande-annonce, avant de dévoiler son visage de super héroïne.

Mark Ruffalo et Tim Roth reprennent du service

Jennifer Walters, avocate en charge des affaires impliquant les personnes surhumaines, se voit dotée des mêmes super-pouvoirs que son cousin Bruce Banner, alias Hulk, à la suite d’une transfusion sanguine d’urgence. Désormais, sous l’effet de la peur ou de la colère, Jennifer va se métamorphoser en sculpturale créature verte surpuissante.

Des pouvoirs qui vont bousculer sa vie, et avec lesquels elle va devoir composer. «Je veux juste être une avocate normale et anonyme», se désole en effet Tatiana Maslany dans ce teaser avant d’ajouter : «Je ne suis pas un super héros, ça c’est pour les millionnaires, les narcissiques ou les adultes orphelins». Elle va pourtant devoir faire avec son nouveau statut et affronter Tim Roth, qui reprend son rôle de l’Abomination.

Dans cette mini-série en dix épisodes qui ne manquera pas non plus d’humour, elle pourra évidemment compter sur son cousin Hulk, à nouveau incarné par Mark Ruffalo, visage du géant vert à l'écran depuis 2012.