Those about to die : Roland Emmerich (Independence Day) va réaliser une série sur les gladiateurs de la Rome Antique

La plate-forme de streaming américaine, Peacock, vient de commander officiellement la série «Those about to die». Adaptation du livre historique éponyme de Daniel Mannix publié en 1958, cette fiction sera mise en image par Roland Emmerich (Independence Day).

Du sang et des sandales. Selon le site américain TVLine, Peacock, la plate-forme de streaming de la société américaine NBCUniversal, a confié la réalisation de «Those about to die» à Roland Emmerich. Adaptation du livre historique de Daniel Mannix publié en 1958, cette fiction suivra la vie des gladiateurs de la Rome Antique à travers «plusieurs personnages issus des différentes couches de la société romaine où les Jeux, la politique et les affaires, s’entrecroisent et entrent en collision», précise une courte présentation.

La série «Those about to die» cherchera à présenter la Rome Antique sous un angle original, avec la volonté de bâtir des intrigues autour de personnages forts qui évolueront en parallèle du spectacle épique des courses de chars et des combats de gladiateurs. «La puissance de la Rome Antique m’a toujours fasciné, surtout les Jeux immenses qui étaient organisés pour divertir le peuple dans cet édifice imposant qu’est le Colisée de Rome», explique Roland Emmerich.

«Au cœur de la série, c’est une fiction épique sur les Jeux pratiqués par des personnages forts et différents qui vont explorer les chemins de la gloire, la chute de leur piédestal, et le besoin de participer à quelque chose de plus important qu’eux-mêmes», poursuit-il.

Réalisateur des blockbusters que sont «Independence Day», «Moonfall», ou encore «Le jour d’après», Roland Emmerich est un expert quand il s’agit de proposer un spectacle visuel à couper le souffle aux téléspectateurs. Et on est impatient de voir ce qu’il proposera à travers cette série qui promet de faire couler beaucoup de sang.