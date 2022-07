Etats-Unis : le jackpot de 1,33 milliard de dollars trouve un gagnant dans l'Illinois

L'une des plus grosses cagnottes jamais enregistrée a été remportée ce vendredi, dans l'Illinois, lors de la loterie américaine Méga Millions : pas moins d'un milliard de dollars était mis en jeu. Un record.

Assez rare pour être souligné. C'est l'un des plus gros gains de l'histoire de la loterie américaine : un ticket gagnant a remporté le jackpot vendredi soir, soit plus de 1,33 milliard de dollars (environ 1.30 milliard d'euros), ont annoncé samedi les organisateurs. «Joueurs du Mega Millions, vérifiez vos tickets! Nous avons un gagnant (...) dans l'Illinois. Restez à l'écoute pour plus de détails!», a indiqué la loterie de cet Etat du centre-est.

Winner Alert: Mega Millions® players, check your ticket! A lucky winner won $1,280,000,000! If you purchased your ticket from Speedway in Des Plaines, IL, you could be the winner! https://t.co/AidZEHZGHc pic.twitter.com/Jus6gwQTMY

— Illinois Lottery (@IllinoisLottery) July 30, 2022