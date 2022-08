House of the Dragon : qui est Craghas Drahar, le prince Gaveur-de-Crabes ? (SPOILERS)

L’épisode 2 de «House of the Dragon» a permis d’introduire le personnage de Craghas Drahar, le prince Gaveur-de-Crabes. Mais que sait-on de cet antagoniste, et quelle menace représente-t-il vraiment pour Westeros ? On s’est penché sur la question.

Une menace réelle. Après deux épisodes, la série «House of the Dragon» se révèle largement à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Les prémices des luttes intestines qui vont ébranler le règne de la famille Targaryen, et menées à la guerre civile, sont apparues dès le premier épisode autour de la question de l’hériter du roi Viserys Ier. Le deuxième a également permis d’introduire un antagoniste venu de l’extérieur : Craghas Drahar, un prince myrien surnommé le Gaveur-de-Crabes. Qui est-il, et quel sera son rôle dans le récit ?

Le nom de Craghas Drahar a été mentionné dès l’épisode 1 par Lord Corlys Velaryon, le commandant de la flotte la plus imposante de Westeros. Il explique que trois cités indépendantes, qui vont former la Triarchie, se sont emparées des îles des Degrés de Pierre où pullulent les pirates et les criminels. Ces derniers sont crucifiés sur l’estran des îles, abandonnés à la marée, et aux crabes (d’où son surnom). Craghas Drahar, qui porte un étrange masque (peut-être pour cacher le fait d’être atteint par la Grisécaille), et les autres amiraux ne représentaient pas une menace sérieuse avant que le droit de péage exigé pour passer le détroit qui sépare Westeros du continent oriental ne devienne exorbitant. Mettant ainsi en péril cette route commerciale stratégique, et de fait la puissance navale de la maison Velaryon.

À la fin de l’épisode 2, désespéré de ne pas être soutenu pour Viserys Ier, Lord Corlys Velaryon est parti chercher le soutien de Daemon Targaryen, qui est actuellement en conflit avec son souverain de frère, et a trouvé refuge à Peyredragon après avoir été renvoyé de Westeros sur ordre du roi. La bande annonce de l’épisode 3 laisse entrevoir une bataille entre les hommes de Lord Corlys Velaryon et de Daemon Targaryen – ainsi que son dragon – et l’armée de la Triarchie.

D’autres questions vont se poser avec cet affrontement. Notamment sur la manière dont cette alliance entre la maison Velaryon et Daemon Targaryen va impacter l’image du roi Viserys Ier auprès des autres seigneurs du royaume dont une partie n’a que peu apprécié de devoir reconnaître la fille aînée du souverain, Rhaenyra Targaryen, comme l’héritière légitime du trône de fer. Surtout que l'union du souverain avec Alicent Hightower, la fille de la Main du roi, va lui donner un fils, Aegon.