«Inventing Anna» : la journaliste de Vanity Fair porte plainte pour diffamation

Incarnée par la comédienne Katie Lowes dans la série «Inventing Anna» sur Netflix, Rachel Williams, éditrice photo chez Vanity Fair au moment où elle fréquentait Anna Sorokin, alias Anna Delvey, vient de porter plainte pour diffamation.

Contre-attaque. La journaliste photo du magazine Vanity Fair, Rachel Williams vient de déposer une plainte pour diffamation à l’encontre de Netflix à propos de la manière dont elle est présentée dans la série «Inventing Anna», rapporte le site américain Deadline. Cette fiction adaptée d’un article publié en 2018 dans le New York Magazine raconte la folle histoire d’Anna Sorokin, alias Anna Delvey, une jeune femme qui a réussi à monter une arnaque de plusieurs millions d’euros en se faisant passer pour une riche héritière allemande.

Dans la série, Rachel Williams, qui est incarnée à l’écran par la comédienne Katie Lowes, apparaît à ses côtés, ravie de se voir offrir des cadeaux excessivement onéreux et de l’accompagner lors de ses voyages luxueux. Avant de la trahir après qu’Anna Sorokin lui ait demandé de payer les frais d’un hôtel où elles séjournaient sans la rembourser par la suite.

Dans la plainte déposée par l’ancienne éditrice photo de Vanity Fair, ses avocats insistent sur le fait que la série présente leur cliente de manière négative et totalement fabriquée, tout en utilisant son véritable nom et prénom, ainsi que son parcours scolaire. Et pointent de nombreuses erreurs factuelles.

Mise en ligne en février dernier, et créée par Shonda Rhimes, «Inventing Anna» comporte 9 épisodes au total. Dans un entretien avec le site américain The Hollywood Reporter, la créatrice de la série avait déclaré que «cette histoire est totalement vraie, sauf les parties totalement inventées (…). Nous avons ajouté des éléments afin de donner le rythme qu’il fallait à cette histoire», avait reconnu Shonda Rhimes. Affaire à suivre.