House of the Dragon : Tout savoir sur la Maison Hightower (SPOILERS)

Quasiment absente de «Game of Thrones», la Maison Hightower s’apprête à jouer un rôle central dans «House of the Dragon», avec Otto Hightower, la Main du roi Viserys 1er, et sa fille, Alicent, qui va devenir la deuxième épouse du souverain. Et lui donner un fils, Aegon, qui sera au cœur des tourments à venir.

Qui sont-ils ? La Maison Hightower sera incontournable dans «House of the Dragon», avec Otto Hightower, un fin politicien qui occupe un poste éminemment stratégique en tant que Main du roi Viserys 1er. Sa fille, Alicent, est la meilleure amie de Rhanyera Targaryen, la fille du souverain, mais aussi l’héritière du trône de fer. La jeune femme va toutefois devenir la deuxième épouse de Viserys 1er, et lui donner un fils, Aegon, qui sera – malgré lui – au cœur des tourments à venir.

La Maison Hightower est apparue très brièvement dans «Game of Thrones», dans le dernier épisode de la saison 6, sous les traits de Ser Gerold Hightower, le commandant de la garde du roi sous le règne du «roi fou», Aerys Targaryen. Son visage est visible lors de la vision de Bran Stark, quand son père Ned arrive à la Tour de la Joie où est gardée Lyanna Stark – alors enceinte de Jon Snow. C’est Ned Stark qui le tue lors de l’affrontement.

Une famille riche et puissante

La Maison Hightower est historiquement une des plus prestigieuses familles vassales des Tyrell. Ils sont au cœur de la fondation de la Citadelle et de l’ordre des mestres, et furent les protecteurs de la religion des Sept, le Grand Septon ayant son siège à Villevieille, la ville la plus ancienne de Westeros.

Réputée comme étant au moins aussi riche que les Lannister, la Maison Hightower, par l’intermédiaire de Lors Manfred Hightower, ne s’est pas opposée à la conquête d’Aegon le Conquérant. Bien au contraire. Il lui ouvrira les portes de la ville, et se soumettra immédiatement, sous le prétexte que les guerres ne sont pas bonnes pour le commerce.

Les Hightower s’imposeront naturellement auprès des Targaryen tout au long de leur règne, concluant des unions entre les membres de leurs familles respectives. Déjà Main du roi Jaehaerys 1er, avant d’occuper la même fonction pour Viserys, Otto Hightower avait demandé à sa fille, Alicent, de s’occuper du souverain quand la santé de ce dernier déclinait. Sans que cela ne prenne une tournure autre que de la compassion.

Nul doute que l’union d’Alicent Hightower avec Viserys 1er va créer des tensions avec Daemon et Rhanyera Targaryen, bien au-delà que ce qu’ils auraient pu imaginer.