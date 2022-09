Leonardo DiCaprio : qui est Maria Beregova, la jeune femme pour qui l’acteur aurait rompu avec Camila Morrone ?

A peine la séparation de Leonardo DiCaprio avec Camila Morrone officiellement confirmée, le Daily Mail rapporte que l’acteur a été aperçu avec une certaine Maria Beregova, jeune femme de 22 ans d’origine ukrainienne, que le tabloïd soupçonne d’être sa nouvelle petite-amie.

La page serait déjà tournée. Alors que ce mardi le porte-parole de Leonardo DiCaprio a confirmé la rupture de l’acteur avec Camila Morrone - actrice et mannequin de 25 ans avec qui il était en couple depuis quatre ans - le Daily Mail rapporte que la star de 47 ans a été aperçue à Saint-Tropez en juillet à bord d’un yacht en compagnie d’une certaine Maria Beregova, étudiante d’origine ukrainienne de 22 ans.

Leonardo DiCaprio, 47, and Camila Morrone, [take a guess], have reportedly split https://t.co/ahiFOYwvGx

— Los Angeles Times (@latimes) August 31, 2022