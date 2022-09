Avatar : le film culte bientôt au cinéma en version 4K

Quelques mois avant la sortie du deuxième opus, Avatar reviendra en salles à la fin du mois de septembre, dans une splendide version remasterisée.

Double dose d'Avatar. Le film original sorti en 2009 fera son retour au cinéma le 21 septembre prochain, alors que la suite attendue depuis treize ans débarquera juste avant Noël, le 14 décembre.

Le phénomène mondial revient sur grand écran pour une durée limitée. Retrouvez #Avatar au cinéma dans une version remasterisée inédite dès le 21 septembre. pic.twitter.com/KfhhXtwLX2 — 20th Century Studios FR (@20thCenturyFR) August 23, 2022

Cette version 2022 bénéficiera d'une remasterisation complète en 4K, alors que le film de 2009 avait été tourné, ça peut paraître étonnant, en 2K. En revanche, n'espérez pas de scènes supplémentaires ou de fin alternative, ce sera la version originale, d'une durée déjà conséquente de 2 heures et 42 minutes.

Mais la mise à l'échelle du film devrait être un régal pour les yeux, tant le monde créé par James Cameron semble taillé pour le grand écran.

Une sortie pour une durée limitée

Ne tardez pas, si vous souhaitez vous replonger dans le monde de Pandora, car le film ne sera présent en salles que pour une durée limitée. Le film pourra être proposé en 2D ou en 3D, selon les endroits. Pour rappel, le film d'origine avait été un extraordinaire outil de promotion pour la 3D à domicile, une innovation qui n'a finalement pas remporté le succès espéré.

Pour les fans, cette ressortie est un beau cadeau, alors qu'«Avatar» est toujours le plus gros succès du box-office mondial avec plus de 2,8 milliards de dollars de recettes. Il a réussi à résister à l'avalanche de films Marvel de ces dernières années et devance d'une courte tête «Avengers : Endgame» (2,79 milliards), «Titanic» (2,2 milliards), Star Wars VII (2,06 milliards) et Avengers : Infinity War (2,04 milliards).

Nommé pour neuf Oscars en 2010, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur, le film avait remporté ceux de la meilleure photographie, de la meilleure direction artistique et des meilleurs effets visuels.