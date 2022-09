The Boys : Erin Moriarty (Starlight) dénonce les attaques misogynes dont elle est la cible

C’est sur Instagram qu’Erin Moriarty, l’interprète de Starlight dans «The Boys», s’est exprimée sur les attaques misogynes dont elle est la cible de la part d’une partie des fans de la série.

La coupe est pleine. Erin Moriarty est la cible d’attaque misogynes de la part d’une partie des téléspectateurs de «The Boys», et elle a décidé de rompre le silence à ce propos en relayant l’article d’un fan, et en l’accompagnant d’un long message posté sur son compte Instagram. Le texte centré sur la comédienne qui incarne le personnage d’Annie January, alias Starlight, dans la série pilotée par Erik Kripke, dénonce l’acharnement de certains à son encontre. Le texte souligne l’ironie de la voir incarner le rôle d’une super-héroïne qui se dresse contre la toxicité masculine, le contrôle des corps et l’objectivation de la femme, pour finalement subir ce traitement en tant que comédienne.

«Le harcèlement est encore pire étant donné le contexte dans lequel évolue son personnage dans la série, en tant que femme réduite au silence et sexualisée, traitée comme une célébrité devant correspondre aux projections des autres, et non comme un être humain avec ses propres sentiments et pensées. Mais Annie est fictionnelle, Erin ne l’est pas», peut-on lire.

«Je me sens effectivement réduite au silence. Je me sens effectivement déshumanisée. Je me sens effectivement paralysée», a reconnu Erin Moriarty dans son message, avant d’expliquer à quel point le rôle d’Annie était importante pour elle, justement parce que celui-ci permettait d'aborder la question de la misogynie et du harcèlement. Elle précise également qu'elle préfère se montrer compatissante et prête à pardonner envers ceux qui l’attaquaient. «Chacun à ses problèmes, et je ne viendrai pas empirer la situation. Je ne m'en prendrai jamais intentionnellement (ET SURTOUT) ni publiquement à vous. Tout cela ne fait que renforcer le muscle de mon empathie. Et à tous ceux qui s'en prennent à moi : je vous vois, je ne vous déteste pas, je ne peux que compatir et pardonner», écrit-elle.

Suite à la publication de son message, Erin Moriarty a reçu de nombreux messages de soutien, notamment d’Anthony Starr, qui incarne le personnage d’Homelander dans la série, ainsi que de Jack Quaid, l’interprète de Hughie, le petit ami d’Annie à l’écran.