Atteint de paralysie faciale, Justin Bieber annule le reste de sa tournée mondiale

Le chanteur canadien Justin Bieber a publié un message sur les réseaux sociaux où il annonce souffrir d'une paralysie faciale l'obligeant à annuler le reste de sa tournée mondiale.

Dans un message vidéo publié notamment sur Instagram, la star explique souffrir du syndrome de Ramsay Hunt, un virus qui paralyse la moitié de son visage et le contraint à suspendre jusqu'à nouvel ordre les dates restantes de son «Justice World Tour».

Comme l'explique le chanteur dans sa vidéo, l'infection paralyse son nerf dans l'oreille et l'oeil, pouvant créer des pertes de l'audition et l'empêchant de cligner des yeux et même de bouger une partie de sa bouche et son visage.

«C'est assez sérieux comme vous pouvez voir»

«Je voulais vous tenir au courant de ce qu'il se passe. Comme vous pouvez le voir sur mon visage, j'ai le syndrome de Ramsay Hunt qui est dû à un virus qui attaque mes nerfs faciaux et provoquent ma paralysie faciale. Vous pouvez voir que mon oeil ne cligne pas, je ne peux pas sourire de ce côté de mon visage, ma narine ne bouge pas...», raconte péniblement Justin Bieber tout en montrant les dysfonctionnements nerveux sur ses expressions du visage.

Justin Bieber via Instagram: "IMPORTANT PLEASE WATCH. I love you guys and keep me in your prayers"



pic.twitter.com/itS0nrsq94 — Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) June 10, 2022

Les deux concerts prévus à Toronto cette semaine annulés au dernier moment avaient provoqués la colère des fans qui avaient déjà vu le show de leur idole repoussé plusieurs fois à cause de la crise sanitaire. Le chanteur n'a pas laissé longtemps plané les spéculations sur les raisons de cette annulation et s'est directement adressé sur les réseaux sociaux à ses «Beliebers» : «Pour ceux qui sont frustrés de l'annulation de mes prochains concerts, je suis juste physiquement incapable de les faire... C'est assez sérieux comme vous pouvez voir. J'espère que vous comprenez. Je vais utiliser ce temps pour me reposer, me relaxer et revenir à 100 % et faire ce dont je suis né pour».

Le chanteur de 28 ans termine son message en se voulant rassurant sur son état de santé et l'évolution de son syndrome : «Ça va revenir à la normale, c'est une question de temps même si on ne sait pas combien de temps ça prendra, ça ira mieux. J'ai de l'espoir.»

Les dommages causés par le syndrOme sont réversibles

Cette paralysie est causée par un virus de type varicelle-zona, responsable des deux maladies du même nom. Cette infection, également nommée herpès zoster oticus est un zona auriculaire associé à une paralysie périphérique du nerf facial, souvent accompagnée d'autres lésions des nerfs crâniens. Comme l'indique la National Library of Medicine, cette complication est rare et ne touche qu'environ 5 personnes sur 100.000.

Le syndrome se traite avec des médicaments antiviraux et des corticoïdes et les patients peuvent prendre plusieurs semaines à plusieurs mois à guérir du syndrome de Ramsay Hunt, mais les dommages causés sont réversibles, précise Medical News Today.