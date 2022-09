La Belle et la Bête : Luke Evans affirme que le spin-off musical avec Gaston Le Fou verra bien le jour

Actuellement en pleine promotion du film «Pinocchio», Luke Evans s’est montré confiant à propos du spin-off musical de «La Belle et la Bête» qui, selon lui, devrait bel et bien voir le jour sur Disney+.

Ce n’est qu’une question de temps. Lors d’une conférence de presse en visio-conférence pour la promotion du film «Pinocchio», disponible depuis ce jeudi 8 septembre sur Disney+, Luke Evans a confirmé que le projet de spin-off musical de «La Belle et la Bête» n’avait pas été abandonné. Et qu’il finira par voir le jour, tôt au tard.

«Le projet a été mis en attente. Nous voulons simplement être certains que ce sera de la meilleure qualité possible. Et si cela veut dire qu’il faille attendre un peu plus longtemps pour peaufiner certains aspects, alors c’est ce que nous ferons, car cela est très important», a expliqué le comédien qui reprendrait le rôle de Gaston (et Josh Gad jouera le Fou) qu’il a incarné dans le film en prise de vues réelles sorti en 2017. «Nous voulons honorer ces personnages avec la meilleure histoire possible. Le projet est en attente, mais il va voir le jour. Nous sommes ravis de cela. À un moment, dans un futur proche, ça va se produire», poursuit-il.

Le synopsis de la série se présentait comme suit : «Dans le royaume de La Belle et la Bête, des années avant la romance entre les deux personnages, la série suivra Gaston et Le Fou dans leur périple aux côtés de la demi-sœur de ce dernier, après une surprenante révélation concernant son passé. Le trio s’embarque dans un voyage parsemé de romance, de comédie et d’aventure. Quand les mystères du passé sont révélés, et que les dangers du présent grandissent, de vieux amis et d’anciens ennemis révèlent que ce royaume pourtant si familier cache de nombreux secrets».