Marie-Antoinette : Canal+ dévoile les premières images de la série événement

Attendue en octobre sur Canal+, la série «Marie-Antoinette», qui retracera le destin de la princesse autrichienne devenue reine de la France à l’âge de 14 ans, vient de dévoiler ses premières images.

À couper le souffle. Après avoir exploré la vie de Louis XIV avec «Versailles», Canal+ s’apprête à suivre les pas de Marie-Antoinette dans une série co-produite par Capa Drama, Banijay Studios France, et Les gens. Déclinée en 8 épisodes, écrite par Deborah Davis, scénariste américaine nommée aux Oscars en 2019 pour le film «La Favorite» de Yórgos Lánthimos, réalisée par Pete Travis (Bloodlands) et Geoffrey Enthoven (Invisible), ce biopic retrace la destinée mouvementée de cette jeune princesse qui quitta son pays natal à l’âge de 14 ans pour venir épouser le dauphin de France, Louis XVI. C’est sur Twitter que Canal+ a dévoilé les premières images de la série événement.

« Bienvenue à Versailles »





La Création Originale CANAL+ MARIE-ANTOINETTE fera l’ouverture du Festival de La Rochelle avec la projection des 2 premiers épisodes en avant-première mondiale.





Rendez-vous en octobre sur CANAL+ et @myCANAL pic.twitter.com/1W7x6YfcsP — CANAL+ (@canalplus) September 6, 2022

Il y a quelques mois, le pitch officiel de «Marie-Antoinette» avait été publié : «C’est encore une jeune enfant têtue et dissipée qui doit se plier aux règles françaises, nombreuses et compliquées. La jeune princesse souffre rapidement de ne pouvoir vivre sa vie comme elle l’entend. Elle est constamment sous pression pour perpétuer la lignée des Bourbons. Une mission plus compliquée que prévue : même si la relation entre Marie-Antoinette et Louis XVI s’améliore au fil du temps, sept années leur seront nécessaires pour consommer leur mariage. De la jeune dauphine à la reine du style, véritable icône de la mode, Marie-Antoinette impressionne rapidement par son charisme et son naturel. Elle va progressivement comprendre les codes et les secrets de la cour française et recréer totalement Versailles à son image : libre, indépendant et féministe ! Mais ses succès attisent jalousie et rivalité. Des pamphlets diffamatoires et des rumeurs persistantes sur sa vie privée viennent mettre à mal sa réputation. Il lui faudra beaucoup de courage et de dignité pour vaincre ses nombreux ennemis de la cour versaillaise».

À noter que c’est la comédienne allemande Emilia Schüle – aperçue dans la saga Berlin 56, 59, et 63 – qui incarnera le rôle principal. Elle donnera la réplique à Louis Cunningham (le fils de la princesse Charlotte de Luxembourg, ndlr), qui prêtera ses traits au personnage de Louis XVI. Jack Archer, Jasmine Blackborow, Gaia Weiss, James Purefoy, Marthe Keller, ou encore Caroline Piette complètent le casting.