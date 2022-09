«Le mystère Daval» : le téléfilm sur l'enquête autour du meurtre d'Alexia Daval par son mari Jonathann diffusé ce soir

«Librement inspiré de faits réels », «Le Mystère Daval», téléfilm en deux parties de 45 minutes, est à découvrir ce 12 septembre à partir de 21h10.

Elle a autant choqué que fasciné. L'affaire Daval est au cœur du téléfilm «Le Mystère Daval», qui sera diffusé ce lundi 12 septembre en prime-time sur TF1.

Ecrite par Emmanuelle Rey-Magnan et Pascal Fontanille (les créateurs de «Clem»), et réalisée par Christophe Lamotte («Une Affaire Française»), cette «fiction», «librement inspirée de faits réels», comme la présente la Une, revient sur le sordide fait divers qui a fait frissonner la France, et ce par le prisme de son enquête, «de la découverte du corps de la jeune femme aux aveux de son époux». Elle s'appuie sur le livre «L’Affaire Alexia Daval - la vraie histoire», des journalistes Laurent Briot et Christophe Dubois.

Pour triste mémoire, c’est en 2017 qu'Alexia Daval, 29 ans, avait été retrouvée morte deux jours après avoir disparu, calcinée dans un bois, à Velet-Esmoulin, en Haute-Saône. Après avoir pleuré publiquement la mort de sa compagne, Jonathann Daval, informaticien en apparence sans histoire, avait été placé en garde à vue. Il confiera d'abord avoir tué «accidentellement » sa femme avant de se rétracter. Il faudra ensuite attendre plusieurs mois pour qu’il avoue enfin son crime, lequel lui vaudra d'être condamné en 2020 à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.

«Samedi 28 octobre 2017, 12h10. Deux hommes débarquent, affolés, à la gendarmerie de Gray. Jonathann Daval, accompagné de son beau-frère, vient signaler la disparition de son épouse, Alexia. Celle-ci est partie faire un jogging le matin et n'est pas revenue. Que lui est-il arrivé ?... Pendant 3 mois, les gendarmes vont mener une enquête implacable, exemplaire, le plus discrètement possible, pour amasser des preuves, puis faire avouer celui dont ils ont la conviction qu'il ne dit pas tout : Jonathann».

Un tournage éprouvant

Tous les deux vus dans «Demain nous appartient», les comédiens Liam Baty et Maud Baecker ont été choisis pour incarner respectivement Jonathann Daval et Alexia Daval. Liam Baty a fait savoir à TF1 Info avoir pris le pari d'aller le plus loin possible dans la ressemblance. «C'était un parti pris personnel. J'ai fait ce travail – que n'avait pas demandé la chaîne – durant les phases de casting pour me rapprocher physiquement de lui, en prenant du poids, en changeant ma voix, ma posture (...) Ce n'était pas facile car, en réalité, on a très peu d'images d'archives de lui. Mais le fait de changer d'apparence m'a donné la distance nécessaire pour composer avec cette histoire», a-t-il expliqué.

Les parents de la victime, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, sont quant à eux interprétés par Michèle Bernier (La Stagiaire) et Jérôme Anger (Le saut du diable). La comédienne rapporte que le tournage a été éprouvant. «J’ai beaucoup travaillé avec le réalisateur et avec ­Jérôme Anger qui incarne mon mari, a-t-elle confié au site belge Moustique. On a essayé d’imaginer la vie de cette famille confrontée à l’horreur. Je suis une mère et une grand-mère donc j’imagine la souffrance extrême de cette femme. C’était un tour­nage intense et difficile. On ne se substitue en aucun cas au chagrin de la famille», a-t-elle aussi tenu à préciser. Quant à ce qui relèverait de la fiction, elle souligne que «le téléfilm est une fiction et pas un docu-fiction», et commente : «On ne sait jamais ce qui se dit à l’intérieur d’une maison. Les conversations de la famille sont forcément romancées».

En ce qui concerne le reste du casting, la sœur et le beau-frère de la défunte, Grégory et Stéphanie Gay, sont joués par Raphaël Ferret (Vise le cœur) et Ingrid Donnadieu, tandis que Magali Paulin et le Commandant Dacosta, les policiers en charge de l’enquête, sont campés par Vanessa Guide (3615 Monique) et Thierry Neuvic (La Maison d’en face).

Le fait divers inspire au grand dam de certains

A noter que le téléfilm «Le Mystère Daval» n'a pas de lien avec le projet de série des studios Gaumont, qui avaient annoncé fin 2021 avoir acheté les droits du livre d'Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, intitulé «Alexia, notre fille», et qui devrait quant à elle, sur 6 épisodes, retracer le parcours d'Alexia Daval, de sa rencontre avec Jonathann à sa mort, 13 ans plus tard.

«Mon fils n'est pas une bête de foire», s'était insurgée il y un an Martine Henry, la mère de Jonathann Daval dans les colonnes de L'Est Républicain, lorsque Gaumont avait dévoilé son projet de série. «Je ne suis pas d’accord avec cette histoire de film, et Jonathann n’est pas d’accord non plus. Je voudrais que tout ça, ça s’arrête. On en a marre. Jonathann a été jugé, il va faire sa peine, qu’on le laisse en paix. C’est honteux, c’est indécent. Vraiment, il faut laisser les gens en paix, et les morts aussi…».

Et la mère du tueur d'ajouter en ce 12 septembre, toujours dans l'Est Républicain : «On n’avait pas envie que cela se fasse, mais on n'a pas eu le choix. Ça va encore tout remuer, on n'a pas besoin de ça. Il faut dire que ça fait mal aux familles». Quant à son fils, il serait «au courant», mais «ne regardera pas», a-t-elle assuré.