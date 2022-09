The Witcher, saison 3 : le tournage est terminé

Débuté au mois de mars 2022, le tournage de la saison 3 de «The Witcher» vient de toucher à sa fin. Une excellent nouvelle pour les fans impatients de retrouver Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv.

L’attente est bientôt terminée. Malgré un retard de quelques jours enregistré en juillet dernier après qu’Henry Cavill ait été testé positif au Covid-19, le tournage de la saison 3 de «The Witcher» est officiellement terminé. Celui-ci avait débuté en mars dernier, avec des étapes en Italie, en Slovénie, au Pays de Galles, dans le désert du Sahara au Maroc, et en Croatie, avant de retourner aux studios de Longcross en Angleterre où il vient de s’achever. Comme indiqué par le producteur exécutif Steve Gaub via son compte Instagram ce dimanche 11 septembre.

À noter que six nouveaux comédiens vont faire leur première apparition dans la série : Ryan Hayes, Michaline Olszanska, Kate Winter, Martyn Ellis, Harvey Quinn et Poppy Almond. Pour le moment, Netflix n’a pas dévoilé la date de diffusion. La période la post-production est prévue pour durer entre six à huit mois habituellement, ce qui pourrait laisser entrevoir une potentielle mise en ligne de la saison 3 au printemps 2023.